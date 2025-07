“Rendere sempre più attrattivi Nocera e il suo territorio”, il sindaco Caparvi fissa gli obiettivi

Il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, traccia un bilancio dell’attività amministrativa in corso sottolineando il lavoro svolto, attraverso attività di promozione, per rendere la città e il suo territorio sempre più attrattivi sotto il profilo turistico, infrastrutturale e sociale, e illustra gli obiettivi da raggiungere.

“Tra le più importanti priorità, sin dal primo giorno del nostro insediamento, rimane quella di rendere sempre più attrattiva la città ed il suo territorio”, ha affermato Caparvi.

Il primo cittadino ha illustrato l’azione dell’amministrazione, articolata su vari fronti, dalla promozione ambientale e culturale, alla valorizzazione delle tipicità locali, fino al miglioramento delle infrastrutture, soprattutto viarie, e dell’impiantistica sportiva. Un lavoro, ha aggiunto, “fatto attraverso azioni programmate, condivise e graduali, legate ovviamente anche alle disponibilità economiche di cui è possibile usufruire dal bilancio ordinario o provenienti da bandi regionali e comunitari, o da Fondazioni bancarie”.

Caparvi ha evidenziato che l’approccio integrato e trasversale dei settori comunali sta portando risultati positivi, anche in termini di numeri: “Ci stanno dando ragione, a partire da un aumento costante di presenze (pernottamenti accertati e permanenza nel territorio) che nell’ultimo triennio hanno avuto un costante incremento fino a toccare quota 60mila”.

Il sindaco sottolinea che si tratta di uno dei dati più alti del comprensorio, indice di un turismo che oggi si distribuisce su gran parte dell’anno. “La natura e la straordinaria e antica storia di cui gode Nocera sono valori inestimabili sui quali siamo chiamati a operare con cura e rispetto”, ha affermato.

Il primo cittadino ha inoltre messo in risalto un altro elemento che differenzia Nocera da molti altri borghi dell’Appennino: “Non soffriamo del tipico spopolamento che sta colpendo drammaticamente le aree interne e montane. A differenza di altre realtà come la nostra, il territorio nocerino si sta dimostrando sempre più attrattivo per nuovi nuclei familiari e comunque per persone che cercano un posto sicuro e tranquillo dove vivere”.

Accanto allo sviluppo turistico l’amministrazione sta puntando anche sulla riqualificazione del centro storico e delle strutture culturali. “Un gioiello a cielo aperto, uno scrigno di ricchezze culturali e artistiche”, ha detto il primo cittadino.

Tra gli interventi principali vi è il recupero del teatro “Alphatenia”, riaperto nel maggio scorso e già al centro dell’interesse di compagnie nazionali.

In vista delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, previste per il 2026, il Comune, essendo il suo un territorio di alto valore francescano, sta inoltre lavorando alla definizione di una nuova rete sentieristica dedicata al turismo lento, in collaborazione con le associazioni locali.

Significativi anche gli investimenti nello sport, dalle frazioni al centro: “Già iniziati i lavori del nuovo campo sportivo in sintetico, iniziati i lavori di progettazione degli spogliatoi del campo in erba, conclusa la progettazione degli spogliatoi del campo da tennis, installato il fotovoltaico in piscina e molto altro ancora”, ha concluso il sindaco Caparvi.