Dall’Islanda a Madeira, maratona internazionale per 20 docenti dell’Alighieri di Nocera Umbra

L’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra, a partire dalla metà di luglio, ha inviato quasi contemporaneamente ben 20 docenti in 7 Paesi europei, grazie all’autorizzazione di un progetto finanziato con fondi europei.

Si va da Reykjavik in Islanda a Rodi in Grecia, da Atene (ancora Grecia) a Copenhagen in Danimarca, da Spalato in Croazia a Berlino in Germania, da Malta fino a Madeira, isola in pieno Oceano Atlantico appartenente al Portogallo. La maratona si chiuderà a fine agosto quando l’ultima dei venti docenti si recherà a Barcellona, in Spagna.

E’ un investimento notevole quello dell'”Alighieri” di Nocera Umbra, che già da tempo si è segnalato come l’istituto scolastico umbro con il più elevato livello di mobilità internazionale di studenti e docenti.









Gli insegnanti, grazie ai corsi di formazione frequentati, tutti della durata di una settimana, porteranno un patrimonio notevole di esperienze per ogni grado scolastico.

I docenti hanno iniziato a seguire corsi di didattica, tecniche di comunicazione e benessere in classe, educazione ambientale e lingua Inglese.

Importante anche la mole di contatti con docenti di altre scuole europee in via di acquisizione, che consentirà all’Istituto scolastico di Nocera Umbra di continuare la strategia di sviluppo internazionale iniziata da vari anni grazie al programma Erasmus+.