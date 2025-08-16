Dieci anni di Gualdo News, ospiti d’eccezione per la serata-evento del 21 agosto in piazza Mazzini.

Caricamento…





Dieci anni fa Gualdo News nasceva con un’idea semplice: raccontare il territorio, ogni giorno, con passione e responsabilità. Da allora si sono susseguiti più di 11.500 articoli, tra notizie, interviste, approfondimenti che hanno accompagnato la vita della Fascia Appenninica.

Oggi è tempo di festeggiare insieme questo traguardo.

Giovedì 21 agosto, alle 21.15, piazza Mazzini a Gualdo Tadino ospiterà la serata-evento “Gualdo News – 10 anni”. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.

Con noi ci saranno alcune voci e volti di livello nazionale:

Francesco Repice, voce storica del giornalismo sportivo radiofonico, il più importante radiocronista RAI per il calcio, e con lui Manuel Codignoni di Radio Rai.

Micol Pieretti di RaiNews, insieme a Donatella Binaglia e Massimo Sbardella dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria.

Un momento di emozione sarà dedicato alla memoria di Gianni Pasquarelli, già Direttore Generale Rai, attraverso le parole delle figlie Cristiana e Paola.

Nella serata, condotta da Elisabetta Scassellati e Edoardo Ridolfi, non mancheranno contributi video di amici e personalità che hanno voluto essere presenti con un messaggio: Jamil Anderlini, direttore di Politico Europe, lo scrittore ed editore Francesco Giubilei, la prima firma di Autosprint Mario Donnini e il poeta, scrittore e editorialista brasiliano Fabrício Corsaletti.

Sarà una serata per celebrare non solo un compleanno, ma il valore dell’informazione locale, il legame con i lettori e la sfida di continuare a raccontare la realtà con onestà e passione.