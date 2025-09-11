Giochi de le Porte, domenica 14 settembre al “Talia” la presentazione del Palio 2025

Caricamento…





Si avvicinano i Giochi de le Porte stanno per tornare e la città ha già iniziato a respirarne a pieno l’atmosfera. Domenica 14 settembre, al termine della seconda giornata di prove ufficiali, il Teatro Talia ospiterà alle 18:45 un appuntamento ormai tradizionale ma sempre carico di suggestione: la presentazione del Palio 2025.

Il drappo è un’opera che racchiude simbolicamente lo spirito della festa e che le quattro Porte si contenderanno domenica 28 settembre, in occasione del Palio di San Michele Arcangelo. Alla presentazione interverrà anche Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale di Gualdo Tadino, che ha curato la scelta dell’artista, che sarà presente alla cerimonia, la scheda critica dell’opera.

Nel corso della serata verrà distribuito anche Il Bussolo, lo storico organo di informazione dell’Ente Giochi de le Porte, che quest’anno si presenta completamente rinnovato con un format fresco e contemporaneo, “capace di raccontare con uno sguardo nuovo la storia e l’attualità della manifestazione”, sottolinea l’Ente.

Grande curiosità anche per lo spot video ufficiale che, per la prima volta, porterà i Giochi de le Porte al Festival del Medioevo, in programma a Gubbio dal 24 al 28 settembre. Un’occasione prestigiosa che proietterà l’evento gualdese in una cornice culturale di respiro nazionale.

Da quest’anno sarà possibile acquistare online i biglietti per le tribune direttamente dal sito ufficiale, assicurandosi con un posto privilegiato per vivere da vicino le tre giornate di festa.