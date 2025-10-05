“Dietro le quinte dei Giochi de le Porte”, viaggio nel lato nascosto della festa più amata dai gualdesi

Caricamento…





Con i due episodi di “Dietro le Quinte dei Giochi de le Porte”, a cura di Lisa Chiavini, Gualdo News ha voluto raccontare ciò che solitamente resta fuori dalle inquadrature, lontano dai riflettori e dall’attenzione del pubblico: la vita che pulsa dietro la grande macchina dei Giochi.

Il progetto, diviso in due parti, mostra con uno sguardo autentico il cuore nascosto della manifestazione nella giornata di domenica.

Nella prima parte, lo spettatore entra nel clima dell’attesa: la premiazione del corteo storico, gli umori della gente, i preparativi nelle taverne prima della sfida. È il tempo delle emozioni trattenute, della tensione che sale mentre la città si prepara a vivere il suo giorno più intenso.

Nella seconda parte, la narrazione si sposta sul pomeriggio della giornata di domenica, quando i Giochi sono in pieno svolgimento.

Mentre in piazza la folla acclama e si disputano le prove decisive, le telecamere di Gualdo News mostrano quello che di solito non si vede: i retroscena, la frenesia dietro le quinte, le esultanze e le delusioni, le attese e la commozione di chi vive i Giochi da protagonista, ma lontano dall’occhio del pubblico.

“Ho voluto raccontare la parte nascosta e silenziosa dei Giochi – spiega Lisa Chiavini – quella che generalmente non si nota ma che è fondamentale nel rendere il tutto speciale. È il lato umano di una festa che ogni anno unisce la città e la fa vibrare di emozione.”

“Dietro le Quinte dei Giochi de le Porte” è così un racconto corale e partecipato, che mette in luce il volto umano e collettivo della manifestazione, fatto di dedizione, identità e appartenenza.

Un modo diverso di guardare i Giochi, per riscoprire la bellezza di una città che, ogni ultimo fine settimana di settembre, si riconosce nella propria storia e nella propria passione.