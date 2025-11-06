Umbra Acque, maxi intervento a Gualdo Tadino: già sostituiti 25 km di rete con riduzione sensibile delle perdite

Caricamento…





Un investimento da 5 milioni di euro solo per il territorio comunale di Gualdo Tadino, all’interno di un piano complessivo da 52 milioni, sta già permettendo una riduzione delle perdite idriche di 300mila metri cubi d’acqua all’anno.

È questo uno dei risultati più importanti circa gli interventi che sta realizzando Umbra Acque S.p.A., che vanno dalla sostituzione delle condotte più critiche, alla distrettualizzazione della rete, all’introduzione di sistemi di controllo avanzati.

I benefici attesi sono significativi: meno sprechi, rete più affidabile, monitoraggio digitale quasi totale e, al termine dei lavori, ripristino completo delle strade coinvolte dai cantieri.

Il piano è stato illustrato giovedì 6 novembre nella Sala Consiliare del municipio di Gualdo Tadino.

All’incontro erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e gli assessori Jada Commodi, Giorgio Locchi e Marco Parlanti. Per Umbra Acque sono intervenuti il presidente Filippo Calabrese, la vicepresidente Federica Lunghi e il dirigente del Servizio Idrico Renzo Patacca.

Il Piano di Gualdo Tadino rientra nel più ampio progetto di riduzione delle perdite idriche che Umbra Acque sta realizzando grazie a 25 milioni di euro di fondi PNRR e 27 milioni di risorse tariffarie.

“Gli interventi – ha spiegato l’ingegnere Renzo Patacca – hanno riguardato finora la distrettualizzazione di 77 km di rete su un totale pianificato di 83 km e la ricerca di perdite occulte su 190 km di rete, rispetto agli 87 inizialmente previsti. Sono inoltre stati sostituiti 25 km di acquedotto su 32 programmati. Queste azioni stanno già producendo risultati concreti: l’acqua immessa in rete è passata dai 3 milioni di metri cubi del 2020 ai 2,7 milioni del 2025, con un risparmio di 300mila metri cubi all’anno (-12%) e una previsione di ulteriore riduzione fino al 30% entro il 2026”.

Il presidente di Umbra Acque Filippo Calabrese, dopo aver portato i saluti dell’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, ha sottolineato come “al termine dei cantieri, la rete idrica di Gualdo Tadino. lunga circa 150 km, sarà quasi completamente distrettualizzata, consentendo un monitoraggio costante e un miglioramento continuo del servizio. I benefici del progetto includono la riduzione delle perdite idriche, la bonifica di utenze irregolari, il miglioramento della qualità del servizio agli utenti e il ripristino completo del manto stradale nelle aree interessate dai lavori.”

La vicepresidente Federica Lunghi ha poi evidenziato come “gli interventi realizzati a Gualdo Tadino rappresentino un modello virtuoso, frutto della collaborazione tra tecnici di Umbra Acque e Comune, che ha permesso di rispettare le tempistiche e ottenere risultati concreti, non sempre scontati in progetti di questa complessità”.

A chiudere la conferenza è stato il sindaco Massimiliano Presciutti, che ha ringraziato Umbra Acque per l’impegno e la collaborazione.

“Il beneficio più grande di questi interventi è la tutela della risorsa acqua – ha detto – Avremo perdite inferiori di circa 20 litri al secondo, una rete di 25 km di nuove condotte completamente monitorata con sistemi di ultima generazione e, al termine dei lavori, il ripristino delle strade. Nonostante i disagi temporanei dei cantieri, i risultati raggiunti e quelli attesi ripagano ampiamente gli sforzi fatti. Entro marzo 2026 tutti gli interventi saranno completati. Ringrazio Umbra Acque per la professionalità e l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio”.