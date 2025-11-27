“Ridi”, il nuovo singolo di Stella Merano che fonde pop e sonorità black

“Ridi” è il nuovo singolo di Stella Merano, scritto (testi e musica) dalla stessa artista di Fossato di Vico e prodotto da Takeaway Studios, con distribuzione Artist First.

Nato quasi per caso nella sua stanza, da un semplice giro di accordi al piano, il brano porta con sé influenze di black music, pur muovendosi nel pop italiano.

“Ridi” è uno di quei pezzi che, ogni volta che Stella lo porta live, le fa tremare le gambe: un mix di energia e verità che arriva dritto allo stomaco.

Il testo parla di affrontare la vita col sorriso, di morderla, soprattutto quando arrivano le avversità. Perché a volte l’unico modo per superare i momenti difficili è riderci sopra: rimuginare non serve, come piangere sul latte versato.

“Ridi” è uno specchio di come vivere in modo leggero, autentico, senza paura, con quella che Stella definisce, semplicemente, la “cazzimma” giusta.