Ponte dell’Immacolata, Gualdo Tadino si prepara al lungo weekend con tanti eventi, mostre e musei aperti

La città di Gualdo Tadino si prepara a un weekend che si prevede di eccezionale vitalità e affluenza in occasione del Ponte dell’Immacolata, dal 5 all’8 dicembre.

Previsto per l’occasione l’arrivo di una imponente carovana di camperisti, che si affiancherà all’arrivo di bus turistici per le visite ai musei, che saranno tutti aperti.

Il “1′ Raduno Camper del Drago“, promosso dal Camper Club “Le Sorgenti” avrà come base Piazza Federico II di Svevia. Per i camperisti sono previsti tour dedicati e momenti conviviali incentrati sulla ricca enogastronomia del territorio per gli amanti dei sapori autentici.

Il Polo Museale Città di Gualdo Tadino si presenta nel Ponte dell’Immacolata con strutture aperte dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Un solo biglietto consente di compiere uno itinerario culturale che tocca la Rocca Flea, il Museo Opificio Rubboli e il Museo della Ceramica Casa Cajani, il Museo Archeologico Antichi Umbri e la Chiesa Monumentale di San Francesco.

Ad arricchire l’offerta la presenza di due mostre temporanee: presso Casa Cajani, la mostra fotografica “L’Arte di Essere Donna – Emanuela Caso”, e nella chiesa monumentale di San Francesco la mostra “Fragmenta Maya – Pier Toffoletti“. La chiesa ospita inoltre un originale presepe di paglia e fieno.

L’inaugurazione si terrà presso la Mediateca in via Soprammuro.

Domenica 7 dicembre sarà interamente dedicata alla secolare tradizione ceramica di Gualdo Tadino con l’iniziativa “Terra, fuoco e mani – La ceramica vive a Gualdo Tadino“, mostra di opere realizzate da ceramisti e designer contemporanei e un laboratorio di manipolazione dell’argilla per piccoli e grandi

“Questo Ponte dell’Immacolata è la dimostrazione di come Gualdo Tadino sappia fare sistema – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – Abbiamo unito l’attrattiva del turismo natalizio, con animazione per i più piccoli, come la Casa di Babbo Natale, al coinvolgimento di un grande evento come il raduno dei camper e l’arrivo di gite organizzate. Il nostro obiettivo è chiaro: valorizzare il nostro vasto patrimonio culturale e al contempo dare un impulso concreto e misurabile al tessuto economico della città, garantendo soddisfazione a tutti gli operatori e ai visitatori.”

L’assessore allo Sviluppo Economico, Giorgio Locchi, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento sul piano commerciale: “La presenza massiccia di camper e gite organizzate rappresenta una boccata d’ossigeno per l’economia locale, in un momento cruciale come l’avvio delle festività. L’apertura ordinaria e straordinaria dei musei e la Mostra della Ceramica presso la Mediateca, domenica 7 dicembre, non sono solo eventi culturali, ma veri e propri attrattori commerciali che incentivano lo shopping e la fruizione dei nostri servizi. La ceramica in particolare, con il suo prestigio storico, è un veicolo di valore indiscusso.“

L’assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, ha commentato la varietà del programma: “Abbiamo curato un calendario di eventi che bilancia perfettamente la cultura alta e l’intrattenimento per le famiglie. Dagli approfondimenti storici e il Circolo della Poesia del 6 dicembre, fino all’inaugurazione della Casa di Babbo Natale alla Rocca Flea e al concerto della Corale Santa Cecilia. La nostra forza sta nel garantire un’esperienza completa e appagante: per i bambini ci saranno laboratori, animazione e la divertente caccia al tesoro il 7 e l’8 dicembre nelle piazze principali.”

Per informazioni sugli appuntamenti del weekend è possibile consultare la pagina Facebook “Gualdo Tadino Eventi”.