Gualdo Tadino, l’Oratorio Don Bosco diventa centro creativo permanente con “Oratorio in Scena”

Da anni il musical estivo dell’Oratorio Don Bosco di Gualdo Tadino rappresenta un momento di grande festa, creatività e partecipazione per ragazzi, animatori e famiglie.
Quest’anno, da quella stessa esperienza, nasce un progetto più ampio e duraturo: “Oratorio in Scena – L’Arte che Unisce”, un percorso che trasformerà l’Oratorio Don Bosco, gestito dall’associazione Educare alla Vita Buona, in un luogo vivo e creativo durante tutto l’anno, e non solo nei mesi estivi.
L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Usl Umbria 1 e la Cooperativa Sociale Asad, un progetto condiviso da ragazzi, educatori, esperti e istituzioni del territorio che unisce arte, educazione, inclusione e innovazione tecnologica.
I ragazzi potranno partecipare a diversi laboratori artistici e tecnici, ciascuno coordinato da esperti del settore e collegato al progetto del musical 2026.
Il progetto intende rendere l’oratorio un centro di aggregazione attivo e aperto durante tutto l’anno, offrendo a ragazzi e giovani uno spazio educativo, creativo e di relazione.
Attraverso l’arte e la creatività promuove l’incontro tra discipline e persone diverse, valorizzando i talenti di ciascuno.
Particolare attenzione è rivolta all’inclusione, grazie al coinvolgimento di realtà come il centro diurno Il Passo di Ulisse e di giovani con differenti abilità e percorsi di vita. Il percorso culminerà nella realizzazione di un musical, in programma nel mese di luglio.
“Oratorio in Scena”, oltre ad essere progetto teatrale, è un percorso di crescita, un ponte tra generazioni e abilità diverse, un laboratorio di vita dove ogni ragazzo può scoprire e valorizzare il proprio talento e in cui chiunque può portare il suo contributo.
I LABORATORI:
– Progettazione Scenica: Gruppo “Progettazione scenica” del Centro Accoglienza Diurno “Il Passo di Ulisse” con l’esperto architetto Giampiero Lombardini e Giulia e Alice Ceccarelli
– Canto: Gruppo “Canto” del Centro Accoglienza Diurno “Il Passo di Ulisse” con l’esperta Cecilia Brunori
– Recitazione: Gruppo Recitazione curato da Silvia Franceschini in collaborazione con l’esperto Marco Bisciaio
– Cucito e Costumi: Gruppo sartoria curato da Roberta Collarini
– Progettazione Luci Teatrali: Gruppo tecnico delle luci gestito da Federico Bazzucchi
– Registrazione e editing audio: Gruppo tecnico del suono curato da Andrea Fiorentini
– Danza scenica: Gruppo corpo di ballo curato da Silvia Franceschini
– Laboratorio di Intelligenza Artificiale e editing immagini digitali: Gruppo editing e creator curato da Stefano Brunetti
– Radio Web: Gruppo “Radio web” del Centro Accoglienza Diurno “Il Passo di Ulisse” con l’esperto Riccardo Migliarini
– Manga: Gruppo “Manga” del Centro Accoglienza Diurno “Il Passo di Ulisse” con l’esperta Erika Comodi
– Pittura: Curato dall’esperto Alessandro Malvezzi
– Murales: Curato dall’esperta in Murales e Arteterapia Silvia Baldelli.
Per iscriversi compilare il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/o2NST3gVTLLSS2rx7. Per ulteriori informazioni: Silvia (338 2153694) e Federico (346 8547104).