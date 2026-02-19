Ribalta internazionale per il Monte Cucco, Antonio Lusi reinterpreta Morricone con David Sancious

Un omaggio intenso a uno dei brani più celebri della storia del cinema, che dal cuore del Monte Cucco è riuscito a conquistare il web e l’attenzione della scena musicale internazionale.

Antonio Lusi, in arte Lusi il Lupo, bassista originario di Avezzano ma residente da tempo a Sigillo, è protagonista di una reinterpretazione della celebre colonna sonora di “Nuovo Cinema Paradiso” del maestro Ennio Morricone, realizzata insieme a tre musicisti di fama mondiale.

Il video è stato girato sul Monte Cucco, nel territorio di Sigillo, e ha già superato le 245 mila visualizzazioni, ricevendo attenzione da parte di “Letters To You“, blog di riferimento per la comunità globale dei fan di Bruce Springsteen.

Antonio Lusi è stato intervistato da Joe Amodei, noto per aver prodotto il documentario sul sassofonista della E-Street Band Clarence Clemons.

Il musicista di maggior rilievo di questa collaborazione è David Sancious, tastierista inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, che in passato ha suonato con Bruce Springsteen, Sting, Jeff Beck, Eric Clapton, Peter Gabriel, Carlos Santana e per molti anni con Zucchero, sia in studio che dal vivo, oltre che con Claudio Baglioni.

Notevole anche la partecipazione di Jamie Wollam, batterista dal 2010 dei Tears for Fears, che ha nel suo curriculum collaborazioni prestigiose come quelle con due icone della west coast quali Jackson Browne e David Crosby.

Presente nel brano anche il chitarrista e polistrumentista umbro Valter Vincenti, membro effettivo dello Shengen Clan della reggae star Alborosie. Per lui collaborazioni in passato con, tra gli altri, Jovanotti, Elisa, Giuliano Sangiorgi, Loredana Bertè, Fedez, Piero Pelù.

La direzione del video è stata curata da David Giacomini, con mix e mastering di Alessandro Quadraccia, con il Monte Cucco che diventa un palcoscenico che unisce musica, cinema e paesaggio, rilanciando l’Umbria in una dimensione internazionale.

Per Antonio Lusi non si tratta delle prime collaborazioni di alto livello. In passato il bassista ha lavorato con musicisti di grande fama come James Senese, Fabrizio Bosso, Gatto Panceri, Lele Melotti e Massimo Manzi.