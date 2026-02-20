Fossato di Vico, camion della nettezza urbana in panne: recuperato dall’autogrù dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina nel territorio comunale di Fossato di Vico.

I soccorritori sono stati chiamati per il recupero di un mezzo della nettezza urbana rimasto in avaria a causa della rottura di una balestra posteriore.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana che, valutata la situazione, ha richiesto il supporto dell’autogrù proveniente dal Comando Provinciale di Perugia per consentire le operazioni di sollevamento e messa in sicurezza del veicolo.

Le operazioni si sono concluse senza complicazioni.