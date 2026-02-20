Padel Arena Perugia al top, il centro fondato da Matteo Minelli primo tra le Scuole Padel nazionali

Padel Arena Perugia, centro fondato dall’imprenditore gualdese Matteo Minelli, conquista il primo posto nella classifica nazionale 2025 delle Scuole Padel.

Un risultato che porta l’Umbria al centro del padel italiano e certifica il valore di un progetto costruito nel tempo con metodo, organizzazione e una visione chiara sullo sviluppo dei giovani talenti.

Tra gli atleti e le atlete che si allenano nella struttura spiccano le due promesse gualdesi del padel: Matilde Minelli ed Emma Speziali, entrambe oggi componenti della Nazionale Italiana Juniores. Insieme a loro anche Matilde Laura, a conferma della qualità del lavoro svolto quotidianamente dall’Academy.

L’Academy di Padel Arena si distingue per un modello strutturato che unisce preparazione tecnica, programmazione e coordinamento dello staff, con percorsi di crescita dedicati agli atleti. I programmi partono dai bambini di 5 anni e li accompagnano lungo tutto il percorso di crescita sportiva, fino ai livelli di eccellenza. Il progetto ha già prodotto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, con tutti gli atleti dell’Academy che si distinguono per impegno, crescita e risultati.

Alla guida dell’Academy c’è Fabricio Cattaneo, maestro nazionale Padel FITP e direttore tecnico, affiancato da un team di allenatori che opera quotidianamente con competenza e continuità: Simone Codovini, Franz Angelini, Juri Codini, Francesco Luca Pignattelli, Giacomo Versiglioni, con la new entry nella preparazione atletica Francesca Segoloni. Un gruppo di lavoro che rappresenta il cuore operativo del progetto e ne garantisce la crescita costante.

“Questo riconoscimento – commenta Matteo Minelli, socio fondatore di Padel Arena Perugia – è il frutto di scelte coraggiose e di un investimento continuo sulle persone, sui processi e sulla qualità del lavoro. Abbiamo creduto in una visione di lungo periodo, costruendo un’Academy vera, che parte dai bambini e li accompagna passo dopo passo nella crescita sportiva e personale. Vedere oggi l’Umbria al vertice nazionale ci rende orgogliosi, ma soprattutto responsabili: è uno stimolo a fare ancora meglio”.

“Padel Arena Perugia – concludono dalla proprietà – ringrazia lo staff tecnico, gli atleti, le famiglie e tutti i collaboratori che rendono possibile questo progetto. Il primo posto in Italia rappresenta un nuovo punto di partenza: l’obiettivo è consolidare il modello Academy, rafforzare l’impatto sul territorio e continuare a creare opportunità di crescita sportiva per i giovani”.