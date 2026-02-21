Camion incastrato in una strettoia a Isola di Nocera Umbra. Intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento complesso dei Vigili del Fuoco nella frazione Isola di Nocera Umbra per il recupero di un autoarticolato rimasto incastrato in una strettoia tra un’abitazione e la vecchia chiesa del paese.

Le operazioni, particolarmente lunghe, hanno richiesto anche il supporto dell’autogrù proveniente dalla sede centrale di Perugia.

Per motivi di sicurezza è stata disposta l’evacuazione dell’abitazione adiacente al mezzo, il cui ingresso era quasi totalmente bloccato dal mezzo pesante.

Una giovane donna con due bambini piccoli è stata allontanata dall’edificio fino al termine delle operazioni di recupero, condotte dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana con il supporto dell’autogrù.

