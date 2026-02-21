Thinking Day, il Masci gualdese omaggia Francesco per i cento anni della Giornata del Pensiero

La Comunità Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) “Gualdo Tadino 1” celebrerà domenica 22 febbraio il centenario del World Thinking Day, la Giornata del Pensiero, con un evento in programma alle 16 presso la Sala P-TREE dell’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di Gualdo Tadino.

La Giornata del Pensiero rappresenta un’occasione per sentirsi parte della grande famiglia di Guide e Scout di tutto il mondo e viene celebrata ogni anno il 22 febbraio, data che corrisponde ai compleanni dei fondatori dello scautismo, Lord Baden-Powell e Olave Baden-Powell. È un giorno dedicato alla riflessione sul senso dello scautismo e per rivolgere un pensiero agli scout di tutti i Paesi.

Dal 1926 guide e scout di tutto il mondo si incontrano in questa data per divertirsi, imparare, approfondire tematiche legate ai problemi globali e locali e per raccogliere fondi destinati a programmi e progetti a sostegno delle ragazze e delle giovani donne. La ricorrenza fu scelta come giornata dell’amicizia internazionale durante la Quarta Conferenza Mondiale di WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) proprio nel 1926.

Quest’anno si festeggiano i cento anni della Giornata Mondiale del Pensiero, un traguardo che apre un percorso che accompagnerà guide e scout fino ai festeggiamenti del 2028, quando ricorrerà il centenario della WAGGGS.

In occasione dell’Anno Francescano, l’incontro di Gualdo Tadino sarà dedicato a “Cantico – Esperienze Scout di poesia e musica intorno a frate foco”, con al centro la figura del Santo di Assisi e in particolare il “Cantico delle Creature”.