Verso il referendum, Forza Italia Gualdo Tadino ha spiegato il Sì alla riforma della giustizia

Si è svolto venerdì 27 febbraio alla Mediateca del Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino l’incontro pubblico, promosso da Forza Italia, per illustrare ai cittadini le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

L’iniziativa rientra nella campagna informativa che Forza Italia sta promuovendo a livello territoriale in vista della consultazione referendaria in programma il 22 e 23 marzo 2026, con l’intento di approfondire i contenuti della riforma e favorire la partecipazione al voto.

All’appuntamento, che ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, sono intervenuti Roberto Morroni, membro della Segreteria regionale di Forza Italia, Silvia Minelli, segretario comunale del partito, Filippo Ugolini, vice segretario provinciale e responsabile provinciale del referendum, e l’avvocato Simone Pasqualoni, responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia.

Al centro del confronto i principali contenuti della riforma costituzionale: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, il rafforzamento del principio del giusto processo, il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e il superamento del correntismo all’interno dell’ordine giudiziario.

Nel corso degli interventi è stato evidenziato come la separazione delle carriere venga considerata dal partito uno strumento per garantire maggiore terzietà del giudice e un equilibrio più chiaro tra accusa e difesa nel processo penale. È stato inoltre sottolineato l’obiettivo di rendere meno influenzato da logiche correntizie il sistema di autogoverno della magistratura.

