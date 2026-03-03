Fossato di Vico, sabato 14 marzo apre la mostra “Storia e tradizioni del Venerdì Santo fossatano”

Si aprirà sabato 14 marzo il sipario sulla mostra “Storia e tradizioni del Venerdì Santo fossatano” presso i locali storici de “Le Carceri” in via Mazzini, nel centro storico di Fossato di Vico.
L’esposizione sarà una raccolta di foto, oggetti, filmati e costumi storici a partire dalla prima edizione del 1968 fino ad arrivare ai giorni nostri con addirittura il prezioso originale della prima stesura della rievocazione.
Le aperture saranno nei giorni del 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 27 – 28 – 29 marzo dalle 15 alle 18.
L’evento, organizzato dalla Pro Fossato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico, sarà un autentico tuffo nel passato e nei ricordi ancora vivi di una manifestazione radicata nel panorama delle manifestazioni cittadine che animano il bellissimo centro storico.
Un appuntamento, quello del Venerdì Santo di Fossato di Vico, che nel corso degli anni ha visto partecipare numerose generazioni di fossatani nei panni dei vari protagonisti, oltre a richiamare tantissimi turisti e visitatori anche da fuori regione.
.