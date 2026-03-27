A Rigali stasera la processione dell’Addolorata, una tradizione che dura da circa tre secoli

Stasera, venerdì 27 marzo, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Rigali rinnova la processione dell’Addolorata, tradizione attestata in paese fin dalla prima metà del Settecento che segna per il territorio gualdese l’avvio delle festività pasquali.

Dopo la messa in onore della Madonna Addolorata, che avrà inizio alle 20.45, il corteo si muoverà per le vie di Colle e Petroia. Quest’anno il corteo toccherà le due frazioni limitrofe, in alternanza con Rigali dove si è svolta l’anno scorso.

Il percorso sarà illuminato da luci e abbellito dagli addobbi alle finestre delle case.

La processione dell’Addolorata e il suo culto sono attestati a Rigali il venerdì precedente la Domenica delle Palme sin dalla prima metà del Settecento; la statua della Madonna Addolorata, invece, prima conservata in un’abitazione privata, dovrebbe risalire alla prima metà del secolo successivo.

Il simulacro, tradizionalmente posto sopra un baldacchino portato a spalla dagli uomini del paese, a causa della sua pesantezza è stato sostituito da un pregevole stendardo processionale disegnato da Giovanni Biscontini, ed è accompagnato dal parroco, padre Marco Ronca, dalla Banda musicale di Gualdo Tadino e dalla Confraternita Santa Maria del Soccorso di Rigali con le sue vesti bianche con mantelline listate a lutto, per gli uomini, e da mantelle, anch’esse listate a lutto, per le donne.

Saranno presenti anche le Confraternite del territorio che partecipano alle celebrazioni pasquali di Gualdo Tadino dopo la bella esperienza collaborativa maturata nel 2024 in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni dalla morte del Beato Angelo

Al termine della cerimonia, come da consuetudine, i Consigli Parrocchiali Pastorale e Affari Economici, la Confraternita Mariana e la Pro Loco Rigali offriranno ai membri della Banda e a tutti i presenti una cena “francescana” a base di frittata, formaggi e dolci presso il CVA di Rigali, in via Setteponti.