Neve ovunque, tranne che a Gualdo Tadino: sul radar meteo appare un misterioso “buco” sopra la città

Mentre la Fascia Appenninica e parte di Umbria e Marche si sono svegliate sotto la neve con i versanti marchigiani che accumulano decine di centimetri oltre i mille metri, sul radar meteorologico di questa mattina campeggia una curiosità: un piccolo spazio circolare, privo di precipitazioni, situato esattamente sopra la città di Gualdo Tadino.

Lo riporta la Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli.

Tutto intorno nevica, anche se spesso mista ad acqua (dal Perugino alla valle del Niccone, dalle colline di Castel Rigone fino alla fascia preappenninica da Pietralunga ad Assisi passando per Valfabbrica), ma Gualdo se ne sta al riparo, come protetta da una campana invisibile.

La Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli ha deciso di prendere il fatto con ironia, definendo la curiosa anomalia come se provocato dalla “lobby dei caldofili”. “Dovrebbero essere assunti, non so, durante gli incontri fra Sinner e Alcaraz, altro che i Carota Boys!”, commentano con il sorriso dalla pagina meteo gualdese.

Sul piano strettamente meteorologico, Perugia Meteo riporta che la situazione vede ancora “nevicate lungo tutta la dorsale appenninica e zone pedemontane prospicienti, fin sui 500 metri di quota, con cumulate localmente abbondanti, specie sui versanti marchigiani, sopra i 1000 metri, ma localmente anche nei fondo valle, con venti di grecale che continuano a soffiare localmente forti sui crinali, moderati altrove.”

La giornata di ieri aveva già portato neve a quote insolitamente basse, anche nei fondovalle. Per oggi le previsioni meteo sul sito della Protezione Civile indicano ancora precipitazioni, a prevalente carattere nevoso, lungo la dorsale appenninica, coinvolgendo i versanti fino a 400-600 metri, con quota neve in progressiva risalita fino a 900-1.000 in serata. Sul resto della regione generale assenza di fenomeni degni di nota.

I venti di Tramontana saranno da forti a burrasca, specie sui crinali appenninici. Temperature costanti nel corso della giornata e ben al di sotto della media del periodo.

Per Gualdo Tadino, evidentemente, si vedrà. La “lobby dei caldofili” è avvisata.