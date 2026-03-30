“Gualdo Tadino in blu”, due giorni dedicati alla consapevolezza sull’autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Comune ha patrocinato l’iniziativa “Gualdo Tadino in blu“.

Due giornate di eventi, l’1 e 2 aprile, promossi dall’associazione “Amici del Germoglio”, Laboratorio “il Narciso” e Cooperativa Asad in sinergia con ASL 1 Umbria, associazione “Agol” di Gubbio e Libreria Mondadori.

Le iniziative intendono sensibilizzare la cittadinanza, coinvolgere le scuole e favorire l’inclusione attraverso momenti di riflessione e convivialità.

Il programma, ricco e variegato, vede la collaborazione di numerose realtà locali.

Mercoledì 1 aprile:

La manifestazione si aprirà alle 10 presso il Laboratorio Il Narciso con l’accoglienza delle classi scolastiche. Gli studenti parteciperanno a un momento informativo sull’autismo, culminante con la consegna del “Fiocco Blu”. La mattinata si concluderà con una foto di gruppo per suggellare il patto di inclusione tra le giovani generazioni.

Giovedì 2 aprile:

La seconda giornata inizierà alle ore 9 presso la Mediateca con letture ad alta voce a cura della Libreria Mondadori, dedicate al tema della neurodiversità. Alle 11, la cittadinanza è invitata a partecipare alla “Camminata per il centro storico”, un percorso tra le vie della città per rendere visibile il sostegno alla causa.

L’evento si concluderà alle 13 con il “Pranzo in Blu” presso il ristorante La Terrazza di San Guido.

Istituita dall’ONU nel 2007, la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo (WAAD) ricorre ogni 2 aprile. Questa giornata tematica nasce con l’obiettivo di accrescere la sensibilità pubblica sui disturbi dello spettro autistico, sostenendo la ricerca scientifica e garantendo la piena inclusione e il rispetto dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Per l’assessore comunale al welfare Gabriele Bazzucchi “con questa iniziativa la nostra città riafferma con forza la sua identità di comunità inclusiva e solidale. Supportare queste due giornate di sensibilizzazione sull’autismo non è solo un dovere istituzionale, ma un impegno morale che assumiamo con orgoglio al fianco delle famiglie e delle associazioni.”

“Vedere la cittadinanza attiva e partecipe in questo percorso di consapevolezza è la prova che, insieme, stiamo costruendo una Gualdo Tadino dove la diversità non è un limite, ma un valore condiviso da proteggere e promuovere ogni giorno”, conclude Bazzucchi.