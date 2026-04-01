Calcio, basket, pattinaggio e non solo: a Gualdo Tadino ecco l’album di figurine delle società sportive

Gli atleti delle società sportive di Gualdo Tadino hanno la loro figurina.

È stato lanciato, con il patrocinio del Comune, il progetto degli album di figurine delle associazioni sportive per la stagione 2025/2026, realizzato in collaborazione con Akinda Sport.

La collezione si articola in due volumi che coprono undici realtà sportive del territorio, dalla pallacanestro al calcio, dal pattinaggio all’atletica.

Il primo volume raccoglie Gruppo Sport Avis Gualdo Tadino, Accademia Gualdo, Gualdo FC e Gualdo Calcio Next Gen.

Il secondo include Rigali, Salus Basket Gualdo, Atletico Gualdo Fossato, Janus Roller, Women Gualdo Calcio e Basket Gualdo.

Gli album sono in vendita al prezzo di 3 euro, i pacchetti di figurine a 1 euro, presso La Libreria di Pecci Rita & C. (Centro Commerciale Porta Nova), la Cartolibreria San Rocco (via Nino Bixio 2), la Cartolibreria Biancospino/Edicola di Mannocci Elisa (via Flaminia 181) e il punto vendita di Spigarelli Federico (viale Don Bosco 288).

L’iniziativa punta a dare visibilità al lavoro quotidiano delle associazioni sportive e a rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

L’assessore ai rapporti con le associazioni Gabriele Bazzucchi ha sottolineato come l’album sia “un simbolo senza tempo che unisce le generazioni”, citando il riconoscimento concreto che l’iniziativa offre all’associazionismo locale.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha parlato di “un progetto che racconta in modo originale il valore educativo e sociale dello sport”, definendo le società, le famiglie e i volontari un “autentico patrimonio di Gualdo Tadino”.