Il Comune di Nocera Umbra aderisce al “Progetto Genesi” promosso dai Rotary Club di Gualdo Tadino e Gubbio

Il Comune di Nocera Umbra ha dato la propria adesione al Progetto Genesi, l’iniziativa promossa dai Rotary Club di Gualdo Tadino e Gubbio e finalizzata allo sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio.

Il progetto coinvolge complessivamente otto comuni e nasce con l’obiettivo di costruire una visione condivisa di destinazione turistica, al fine di valorizzare in modo coordinato le principali attrattive locali.

In questo contesto una particolare attenzione sarà dedicata alla strutturazione dell’offerta turistica attraverso l’individuazione di aree tematiche di interesse, in grado di raccontare e promuovere efficacemente le peculiarità del territorio.

Elemento centrale del Progetto Genesi è il coinvolgimento attivo degli operatori locali: ristoratori, albergatori, guide turistiche, associazioni e commercianti saranno protagonisti di un percorso articolato che prevede momenti di ascolto, attività di formazione sul tema della destinazione turistica e occasioni di confronto finalizzate alla costruzione di relazioni solide e durature.

L’amministrazione comunale di Nocera Umbra invita quindi tutti gli operatori del settore e i soggetti interessati a partecipare attivamente agli incontri in programma, sottolineandone l’importanza per la buona riuscita del progetto.

Il primo appuntamento si terrà a Gualdo Tadino presso l’Oratorio Don Bosco nei giorni di venerdì 10 aprile, dalle 15 alle 18, e sabato 11 aprile dalle 9 alle 13.

Il secondo momento sarà invece a Gubbio, presso la Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio, nei giorni di venerdì 17 aprile, dalle 15 alle 18, e sabato 18 aprile dalle 9 alle 13.

“È fondamentale – evidenzia il Comune – che tali opportunità vengano diffuse e condivise il più possibile, così da intercettare il maggior numero di operatori per giornate di lavoro che si preannunciano di grande interesse e valore professionale. Una partecipazione significativa potrà rappresentare l’avvio di un processo concreto di crescita, così da trasformare il territorio in una vera destinazione turistica.”