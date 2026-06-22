Il nuovo primario Andrea Farneti guida l’incontro dell’Ortopedia di Branca con i medici di medicina generale 

Venerdì 19 giugno, nel salone convegni del Birrificio Flea, lo staff del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino ha incontrato i medici di Medicina Generale del territorio. Presente la direttrice del polo sanitario Teresa Tedesco.

A fare gli onori di casa è stato il dottor Andrea Farneti, primario del reparto dal dicembre 2025, affiancato dai suoi collaboratori. Nel corso dell’incontro ha illustrato gli interventi eseguiti nel nosocomio comprensoriale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo fra la struttura ospedaliera e i medici di base.

Gualdese, 43 anni, Andrea Farneti è figlio del compianto Carlo Farneti, già primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, e della dottoressa Antonia Natili. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Perugia specializzandosi in Ortopedia e Traumatologia, sempre a Perugia.

Prima di arrivare all’ospedale di Branca aveva prestato servizio come dirigente medico al presidio ospedaliero “San Giovanni Battista” di Foligno.

Nel corso della carriera ha eseguito complessivamente oltre tremila interventi chirurgici, fra procedure ortopediche e traumatologiche. Ha conseguito un master in “Management delle Aziende Sanitarie”, ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali e ha all’attivo diversi articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali.

Il nome di Andrea Farneti era salito alla ribalta della cronaca sanitaria umbra nell’ottobre 2025, poco prima del concorso che lo avrebbe portato alla guida del reparto di Branca. Insieme al collega Michele Berloco aveva eseguito a Foligno un delicato intervento di revisione di protesi d’anca con innesto osseo di origine equina, operazione di notevole complessità strutturale che aveva ottenuto pubblici apprezzamenti anche da parte dalle istituzioni regionali.

(ha collaborato Daniele Amoni)