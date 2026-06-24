Valsorda, il rifugio Monte Maggio riparte: completati in anticipo i lavori sul tetto

Il tetto del rifugio di “Monte Maggio”, sulla Valsorda, è stato sistemato. La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha annunciato il completamento dei lavori di manutenzione della copertura, conclusi entro la fine di giugno, in netto anticipo rispetto alla programmazione estiva.

L’intervento era atteso da tempo. Serviva a fermare le infiltrazioni che avevano danneggiato gli ambienti interni, segnati da umidità e muffa. Con la copertura ripristinata si apre ora la seconda fase: il recupero degli interni, per restituire piena vivibilità alla struttura.

A lavori conclusi, la Comunanza pubblicherà una nuova manifestazione di interesse per reinserire il rifugio “Monte Maggio” nel circuito di eccellenza insieme agli altri presenti in Valsorda: “Chiesetta”, “Perugia” e “Cannuine”. Il percorso segue il programma sistematico messo a punto con l’Università Politecnica delle Marche.

L’operazione, fa sapere l’ente montano, rientra nel più ampio lavoro di recupero, miglioramento e riconsegna del patrimonio collettivo gestito dalla Comunanza Agraria.