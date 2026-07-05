“Tra i monti de Gualdo” e “Valsorda Trail”, torna la grande festa della corsa in montagna

Domenica 12 luglio andrà in scena la 19esima edizione della “Tra i monti de Gualdo”, gara di corsa in montagna di 10 km, valida per il Campionato Regionale Fidal Assoluti e Master di corsa in montagna, organizzata dall’Atletica Taino.

Tornaerà anche l’appuntamento del “Valsorda Trail” – 4′ Memorial Antonio Fabi“, giunto alla sua sesta edizione, gara di trail di 20 km attraverso i bellissimi e panoramici percorsi della Valsorda, del monte Serrasanta e del monte Maggio.

Spazio, infine, anche a tutti gli amanti della montagna con la “Camminata Ecologica” non competitiva, organizzata in collaborazione con il Cai di Gualdo Tadino, sul percorso della 10 km, con iscrizioni aperte domenica mattina.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 a Valsorda dove ci saranno anche partenza e arrivo di tutti e tre gli appuntamenti, con partenza ai seguenti orari: “Camminata Ecologica” non competitiva” 10 km ore 08:45, “Valsorda Trail” 20 km (D+900) ore 9:00 (con un tempo massimo di arrivo di 3h30’), “Tra i monti de Gualdo” 10 km (D+500) ore 9:30.

Per le due gare competitive la preiscrizione potrà effettuarsi tramite email all’indirizzo [email protected] oppure sul portale Icron, con tutte le info, come le mappe dei percorsi ed un video di presentazione, presenti sul sito https://www.lasfacchinata.it/tra-i-monti-de-gualdo e sulla pagina Facebook dell’Atletica Taino.

Le iscrizioni sono riservate ai tesserati Fidal, Eps e Runcard in regola con il tesseramento 2026 e, come per la camminata, sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara.

Garantito il servizio sanitario e ristori lungo il percorso (due per la 10 km e quattro per la 20 km).

A tutti i partecipanti verrà offerta una scatola contenente una bottiglia da 0,75 led un bellissimo bicchiere di vetro di Birra Flea, main sponsor dell’evento insieme a Fazi Carni, Fox Sport e BestRun, con quest’ultimo che offrirà un completino sportivo al vincitore e alla vincitrice della gara di 10 km.

Ai primi due classificati della 20 km, invece, i familiari del compianto Antonio Fabi doneranno due bellissimi piatti in ceramica artistica a riflesso, oro e rubino della tradizione gualdese.

A fine gara, ristoro finale per tutti i partecipanti, anche per celiaci, e l’attesissimo appuntamento con barbozza alla brace e Birra Flea.