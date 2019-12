Porta San Facondino, Federica Sabbatini è la nuova priora

Pubblicità

E’ Federica Sabbatini la nuova Priora di Porta San Facondino. L’investitura è avvenuta durante la tradizionale cena natalizia dei portaioli gialloverdi. È stato il neo priore, Marco Gubbiotti, affiancato dal vice Luca Fiorucci, a indicare in Federica Sabbatini la sua priora per il triennio 2020-2022.

Da sempre attiva nell’ambito di Porta San Facondino, in particolare impegnata nel corteo storico gialloverde, la neo Priora è apparsa particolarmente emozionata e ha ringraziato in primis il neo Priore e poi tutta la Porta per averla scelta a rappresentare i colori gialloverdi.

Si inizia così a delineare l’organico di Porta San Facondino in vista dei prossimi tre anni dei Giochi de le Porte. Infatti, accanto ai priori Marco Gubbiotti e Federica Sabbatini, il vice, Luca Fiorucci, è stato scelto il nuovo comitato che comprende il priore uscente, Mario Pasquarelli, accanto a Andrea Cambiotti, Luca Fiorucci, Domenico Frillici, Daniele Gelsi, Selena Marinelli, Pierdomenico Pascucci, Giacomo Pericoli, Carlo Petrozzi, Valentina Petrozzi, Edoardo Ridolfi, Salvatore Zenobi, Alessandra Franceschini, Melinda Pasquarelli, Fabio Saltutti, Francesca Palazzari, Marco Franceschini, Mirko Marinelli, Angelo Viventi, Eloisa Pinacoli, Claudia Bartolini, Luciano Campioni, Paolo Viventi, Franco Minelli, Roberto De Nicola, Anna Betori, Chiara Franceschini, Daniele Cambiotti, Diego Bellucci, Fabio Pasquarelli, Federica Sabbatini, Francesca Sabbatini, Gerda Capecci, Leonardo Giacometti, Loretta Bicchielli, Maria Cristina Cocchi, Raphael Brunetti, Maria Cristina Moscoloni, Matteo Sprega, Roberta Confidati, Sara Sabbatini, Simona Minelli.

Ora la fase che affronterà la Porta sarà quella dell’individuazione dei vari responsabili di settore.