Covid-19: in Umbria si conferma l’efficienza dei monitoraggi

Pubblicità

Dai continui e attenti controlli sono emersi, in queste ore, due nuovi casi di positività a Terni. Si tratterebbe di marito e moglie. La coppia di coniugi non mostrerebbe sintomi particolari, non sono in pericolo e sono quindi stati rimandati a casa, in isolamento domiciliare, anche a seguito dell’ordinanza emessa appena la Asl 2 ha comunicato il risultato dei tamponi.

Sono ora in corso accertamenti da parte dei medici per capire dove sono stati contagiati e risalire alle persone con le quali i due sono venuti in contatto: gli operatori sanitari stanno ricostruendo la rete d’incontri per accertare se ci siano altri positivi. Negli ultimi giorni, sempre nel ternano, si erano registrati un altro paio di casi; uno proprio a Terni e l’altro nella frazione di Cerreto, nel comune di Parrano.

Molti comuni della regione, compreso Gualdo Tadino, stanno in queste ore diffondendo tramite i canali social, un avviso per quanto riguarda la possibilità di essere contattati da parte della Croce Rossa. L’evento, che ricade nel monitoraggio a campione per rendere il territorio sempre più sicuro, prevede che le persone possano essere scelte per essere poi sottoposte al test sierologico. Le amministrazioni invitano i cittadini a rispondere nel caso si venisse chiamati da un numero che inizia con 06 55 10 ***. Tutte le informazioni verranno poi comunicate dagli operatori.