Ricerca contro il cancro, stasera la Rocca Flea si illumina di rosa

Anche Gualdo Tadino aderisce alla campagna “Nastro Rosa” a sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e questa notte, giovedì 1 ottobre, verrà illuminata di rosa la Rocca Flea, monumento simbolo della città.

AIRC da 55 anni supporta la migliore ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più curabile, e informa i cittadini dei progressi della ricerca e della importanza di adottare corretti stili di vita per ridurre il rischio di tumore.

Il mese di ottobre è dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno, che colpisce circa 53mila donne ogni anno. L’obiettivo di AIRC è di arrivare a curarle tutte. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura, portando fino all’87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi.

Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo AIRC, in occasione della campagna Nastro Rosa, invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere la malattia sempre più curabile.

”Abbiamo aderito con convinzione – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – alla campagna di sensibilizzazione AIRC, sostenuta da ANCI e rivolta a tutte le donne. L’ANCI ha chiesto a tutti i sindaci di sostenere questa iniziativa illuminando di rosa palazzi comunali o monumenti significativi della propria città e noi abbiamo scelto la Rocca Flea. Tutti noi, come cittadini, e ancor di più come amministratori, abbiamo il dovere morale e istituzionale di aderire e sostenere iniziative importanti come questa. Illuminare di rosa i monumenti è un gesto che richiama indubbiamente attenzione e contribuisce alla promozione della cultura della prevenzione”.