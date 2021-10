Le cooperative di comunità nella Fascia Appenninica, un incontro ne spiega le opportunità

Pubblicità

Venerdì 22 ottobre alle ore 17, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione in piazza Soprammuro a Gualdo Tadino, si terrà un incontro sul tema “Cooperazione di comunità e sviluppo delle aree interne”.

Il meeting rientra nelle attività del Progetto RETE!, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede coinvolti numerosi partners, tra i quali l’APS Educare alla Vita Buona, il Comune di Gualdo Tadino, Aris Impresa Sociale e gli istituti scolastici comprensivi della Fascia Appenninica.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione e approfondimento, aperto a tutti, sulle nuove opportunità offerte dalle cooperative di comunità.

Questo è un modello di innovazione sociale in cui i cittadini di una comunità si organizzano per essere produttori e fruitori di beni o servizi e presuppone la compartecipazione tra soggetti pubblici e privati. Le cooperative di comunità nascono per rispondere a problematiche del territorio di riferimento con l’obiettivo di produrre vantaggi a favore della comunità alla quale i soci promotori appartengono.

La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono.

Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità.

L’appuntamento di venerdì 22 ottobre vuole dunque essere un momento di scambio e di confronto tra amministratori, cittadini ed associazioni, per cogliere le potenzialità delle cooperative di comunità, mettendo a fuoco quali vantaggi potrebbe apportare allo sviluppo delle aree interne.

Di questa opportunità parleranno Andrea Bernardoni di Legacoopsociali Umbria e Gianpaolo Giovannini, Cooperativa O.A.S.I. di Comunità.

Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass.