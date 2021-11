Un incidente si è verificato quest’oggi lungo la Perugia-Ancona, strada statale 76, da Fabriano per Fossato di Vico, in territorio marchigiano al Km 3+700.

Un’automobile, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrata con un camion per poi ribaltarsi, con la conducente alla guida della vettura è stata trasportata dal 118 in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana unitamente a polizia, carabinieri e personale sanitario.