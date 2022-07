Maturità, al “Mazzatinti” 42 studenti con 100 e 100 e lode

Hanno affrontato la prova d’esame in 174, con una modalità ancora nuova e con il ritorno, dopo due anni, alle prove scritte, ma sempre con impegno e con la voglia di farcela, e ben 42 di loro l’hanno brillantemente superata con la votazione massima (100/100) di cui 14 con la lode.

Particolarmente bravi gli studenti del Classico (13 i cento assegnati di cui 4 con lode) e gli studenti dello Scientifico (5 lodi su 12 cento assegnati). Punteggio pieno per 10 studenti del Liceo delle Scienze Umane di cui 2 con lode, 5 sono i 100 del Liceo Artistico con 3 lodi e 2 i 100 dello Sportivo.

Per tutti gli auguri della dirigente scolastica Maria Marinangeli: “Gli anni del Liceo sono archiviati. E anche questo anno così faticoso, imprevisto, e strano lo abbiamo chiuso insieme, esattamente come lo abbiamo iniziato. Siete stati tutti bravissimi! Ora vi aspetta un futuro che spero sia ricco di soddisfazioni per ciascuno di voi! Intanto godetevi l’estate e il meritato riposo!”

La cerimonia di consegna dei diplomi avverrà, come al solito, durante le prossime vacanze natalizie, per permettere a tutti coloro che saranno impegnati con l’Università fuori sede di poter rientrare e partecipare alla festa.