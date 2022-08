La custodia del Creato al centro dell’incontro delle Acli al santuario della Ghea

Sabato 27 agosto le Acli del territorio dell’Eugubino-Gualdese, in collaborazione con il circolo Acli “Ora et Labora” di Fossato di Vico, hanno organizzato il tradizionale incontro di riflessione agostano presso il Santuario della Madonna della Ghea a Fossato di Vico.

L’evento ha fatto da preambolo alla 17° Giornata Nazionale per la Custodia del Creato che si celebrerà il prossimo 1 settembre.

“Il quadro mondiale fatto di guerre, carestie, povertà e sconvolgimenti climatici – ha sottolineato il presidente dell’Ora et Labora Sante Pirrami – ci porta a riflettere in modo serio su quanto l’uomo sia responsabile dell’accaduto, di quanto con i suoi comportamenti, talvolta sconsiderati ed egoistici, stia danneggiando quel Creato di cui dovremmo essere tutti custodi attenti.”

Il sindaco di Fossato di Vico Monia Ferracchiato è intervenuta ringraziando come di consueto il circolo Acli Ora et Labora per le tante iniziative proposte nel territorio, ricordando quanto questo incontro dedicato alla custodia del Creato ci permetta di ragionare, di riflettere, almeno per qualche ora, su un concetto che nella routine quotidiana spesso ci sfugge: nulla in questa terra è veramente di nostra proprietà ed il nostro compito è quello di salvaguardare e possibilmente migliorare tutto ciò che ci circonda pensando alle generazioni future.

Marta Ginettelli, vicepresidente provinciale delle Acli di Perugia, ha sottolineato l’importanza del pane, alimento fondamentale, ma purtroppo non a disposizione di tutti, soprattutto in quelle zone del mondo falcidiate da guerre e carestie.

Don Raniero Menghini ha concluso gli interventi spiegando il senso cristiano più profondo del concetto di pane.

Al termine dell’incontro Giovanni Pascucci ha ricordato, con una toccante testimonianza, l’onorevole Giovanni Bianchi ex presidente nazionale delle Acli, a cinque anni dalla sua scomparsa. La giornata si è conclusa con la santa messa officiata da don Raniero Menghini e dal diacono Elvio Frigio.