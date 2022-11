Il “Casimiri” una delle due scuole umbre che parteciperà a “Juvenes Translatores”

Il “Casimiri” è una delle due scuole umbre selezionate per partecipare al concorso “Juvenes Translatores”, organizzato ogni anno dalla Commissione Europea nelle scuole di tutta Europa allo scopo di incoraggiare e motivare i giovani allo studio delle lingue straniere.

Saranno cinque studentesse del Liceo linguistico (Paola Casagrande, Camilla Pauselli, Alessandra Tasso, Veronica Vitaletti e Hafsa Ait Lafkih), selezionate in base ai criteri suggeriti dal regolamento del concorso, a rappresentare il “Casimiri” in questa prestigiosa manifestazione, che si svolgerà il prossimo 24 novembre in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Un’apposita commissione selezionerà la traduzione migliore per ciascun Paese partecipante e ai vincitori verrà offerto un viaggio di tre giorni a Bruxelles per ritirare il premio.