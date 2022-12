Inaugurata alla Rocca Paolina di Perugia la mostra “Ceramicando”

E’ stata inaugurata sabato 10 dicembre alla Sala Cannoniera della Rocca Paolina, a Perugia, l’esposizione “Ceramicando“, che presenta le eccellenze delle sei città che fanno parte del circuito della Strada della Ceramica in Umbria: Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto, Umbertide e una sezione di arte contemporanea, oltre a costumi d’epoca.

Ceramiche d’arte, maschere in ceramica, arte contemporanea, ceramica e costumi d’epoca, con l’esibizione dei maestri tornianti: sono 57 le opere esposte dalla bellezza unica e suggestiva e cinque gli artisti che hanno presentato opere d’arte contemporanea.

La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 6 gennaio, è coordinata da Paolo Ricciarelli. E’ promossa dal Comune di Deruta, in collaborazione con la Strada della Ceramica in Umbria, il Comune di Perugia, il Comitato degli Artigiani Ceramisti di Deruta, Deruta Città del Mondo, Deruta Borgo delle Arti, Rione Piazza, Casa degli Artisti di Perugia, con il patrocinio della Regione Umbria e della Provincia di Perugia.

“Abbiamo voluto mettere in evidenza la tradizione artistica della ceramica fatta a mano delle città che aderiscono alle Strade della Ceramica in Umbria. Voglio ringraziare gli artigiani e i sindaci dei comuni che hanno voluto condividere un percorso che intendiamo esportare a livello nazionale e internazionale. E’ qualcosa di più di una semplice esposizione, perché c’è il cuore degli artigiani ceramisti, l’identità, la storia e la tradizione delle sei città della Strada della Ceramica in Umbria. Quando si uniscono le forze, si costruiscono grandi progetti”, le parole del sindaco di Deruta e presidente della Strada della Ceramica in Umbria, Michele Toniaccini.



















