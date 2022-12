Elsa Monizzi dona a Omphalos 100 copie del calendario “Scorci Gualdesi”. Il ricavato a sostegno della Casa Rifugio

Cento copie del calendario “Scorci Gualdesi” sono state donate nella mattinata di giovedì 22 dicembre, presso il municipio di Gualdo Tadino, dall’artista Elsa Monizzi all’Associazione Omphalos, con l’obiettivo di sostenere il progetto Casa Rifugio “Pink House”, iniziativa finanziata con i fondi dell’otto per mille alla Chiesa Valdese.

Alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’artista ha incontrato il presidente di Omphalos, Stefano Bucaioni. e il tesoriere, Pietro Diana.

Nello specifico, il progetto “Pink House” di Omphalos prevede la ristrutturazione di due appartamenti nel comune di Gualdo Tadino, ricevuti in donazione all’associazione, dai quali nascerà la prima casa rifugio in Umbria per persone Lgbt+ vittime di discriminazioni e violenze.

Purtroppo non sono pochi i casi di ragazzi e ragazze lesbiche, gay, bisessuali o trans oggetto di discriminazione all’interno delle proprie famiglie, che alle volte vengono cacciate di casa e non hanno un posto dove andare. L’attivazione di una casa rifugio, in collaborazione con i servizi sociali del territorio, permetterà di offrire una risposta completa e coordinata a queste emergenze, che ad oggi è difficile se non impossibile garantire.

L’associazione Omphalos ha ricevuto gli appartamenti tramite una donazione di una privata cittadina e si è subito attivata, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, per individuare i giusti canali di finanziamento. Ora, grazie al contributo della Chiesa Valdese, Omphalos potrà procedere nel 2023 alla ristrutturazione degli immobili, primo passo indispensabile per poi procedere alla progettazione e attivazione del servizio vero e proprio.

“Abbiamo lavorato di concerto con l’associazione Omphalos – ha sottolineato il sindaco Presciutti – che ha proposto un progetto che abbiamo da subito deciso di appoggiare, visto che si pone all’avanguardia nel campo della tutela dei diritti nell’intero territorio nazionale. La violenza va condannata sempre e comunque, così come i diritti civili vanno garantiti senza se e senza ma a tutte le persone. Ringrazio l’artista Elsa Monizzi per aver sostenuto questo progetto con il suo calendario “Scorci Gualdesi” e Omphalos per il grande lavoro che sta portando avanti”.

Il calendario “Scorci Gualdesi” è stato disegnato a china da Elsa Monizzi – scenografo, con la collaborazione di Giovanni Biscontini che ha curato il progetto grafico, Antonio Menichetti e Andrea Natalini autori delle fotografie.

Questo il link per acquistare il calendario e sostenere il progetto della casa rifugio: https://donorbox.org/pink-house.