E’ on-line il sito web su Matteo da Gualdo

Presentati ufficialmente in sala consiliare, nel pomeriggio di venerdì 10 marzo, il sito internet e i supporti multimediali del progetto “Sulle orme di Matteo da Gualdo”, curato dallo storico Matteo Bebi.

Il sito mattedagualdo.it, realizzato insieme ai video da Nicholas Mancini e Roberta Ruiz de Ballesteros di Smartcomma con il sostegno del Lions Club di Gualdo Tadino, è interamente dedicato al grande pittore gualdese e ospita anche video illustrativi dei capolavori, creati con il sostegno della Fondazione Perugia, e una mappa per un vero percorso sull’artista attraverso il territorio umbro–marchigiano.

Attraverso dei QR Code, presenti in eleganti targhette che verranno affisse vicino alle opere, una volta scansionati da smartphone e tablet si accederà nell’apposita sezione del sito in cui viene illustrata l’opera, anche attraverso un video.

Questa fase del progetto è stato illustrata, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e di fronte a una numerosa platea presente in una sala consiliare, dal curatore Matteo Bebi, dalla presidente del Lions Club Gualdo Tadino, Sissi Palmieri, e da Nicholas Mancini e Roberta Ruiz de Ballesteros. E’ intervenuta anche la direttrice del Polo Museale di Gualdo Tadino, Catia Monacelli.

I territori interessati inizialmente dal progetto sono quelli di Gualdo Tadino, Assisi e Nocera Umbra, per poi allargarsi ad altre zone di Umbria e Marche (Sassoferrato, Casacastalda, Sigillo, Perugia e Gubbio) dove sono presenti opere di Matteo, creando un vero e proprio percorso.

Il progetto, come spiegato in sede di presentazione, è ancora in itinere. Prevista una lezione all’Università di Macerata da parte dello storico Matteo Bebi e della professoressa Patrizia Dragoni, già curatrice del catalogo dedicato al pittore in occasione della grande mostra ospitata dalla Rocca Flea venti anni fa. In preparazione anche la sezione in lingua inglese del sito web.

