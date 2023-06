Da Umbra Acque 6 milioni di euro per 33 km di nuovo acquedotto a Gualdo Tadino

Umbra Acque dalla prossima estate inizierà una notevole mole di interventi contro le perdite di acqua che interesserà circa 33 km di nuovo acquedotto, che verrà rifatto ex novo in diverse zone di Gualdo Tadino.

Lo ha comunicato il gestore all’amministrazione comunale gualdese nel corso di un recente incontro.

Nello specifico gli interventi riguarderanno:

– 11,3 km nelle zone di Palazzo Mancinelli, Vaccara (parte), Via Flaminia Nord (parte), Via degli Artigiani, Via Fontevole, Via Fornaia, Via Console Flaminio, Via Torre dei Belli, SP 241 (parte), Via Flaminia Antica (parte), Via Ponte delle Cartiere.

Per un importo totale dei lavori di 1.710.147,29 euro .

nelle zone di Palazzo Mancinelli, Vaccara (parte), Via Flaminia Nord (parte), Via degli Artigiani, Via Fontevole, Via Fornaia, Via Console Flaminio, Via Torre dei Belli, SP 241 (parte), Via Flaminia Antica (parte), Via Ponte delle Cartiere. Per un importo totale dei lavori di . – 17 km nelle zone di Via del Biancospino, Via S. Ippolito, Via della Piaggiola, Via Verdi (parte), Via Saffi, Via Mameli, Via Pavese, Via Bixio, Via Roma (parte), Via XXV Aprile, Via Pellico, SP 270 (parte), Via Flaminia Antica (parte), Via F.lli Cairoli, Via Bucari Battistelli, Via San Donato, Via del Palio, Via degli Antichi Umbri, Via Giochi de le Porte, Via Flaminia Sud.

Per un importo totale dei lavori di 2.475.171,40 euro .

nelle zone di Via del Biancospino, Via S. Ippolito, Via della Piaggiola, Via Verdi (parte), Via Saffi, Via Mameli, Via Pavese, Via Bixio, Via Roma (parte), Via XXV Aprile, Via Pellico, SP 270 (parte), Via Flaminia Antica (parte), Via F.lli Cairoli, Via Bucari Battistelli, Via San Donato, Via del Palio, Via degli Antichi Umbri, Via Giochi de le Porte, Via Flaminia Sud. Per un importo totale dei lavori di . – 3,7 km nelle zone di Boschetto, Via Rio Fergia, Via San Giovanni, Via del Muraglione, Via Flaminia Sud (parte).

Per un importo totale dei lavori di 589.681,31 euro .

nelle zone di Boschetto, Via Rio Fergia, Via San Giovanni, Via del Muraglione, Via Flaminia Sud (parte). Per un importo totale dei lavori di . – 11,5 km nelle zone di Strada Regionale 444 del Subasio, Strada di Guineto, Viale dei Cappuccini.

Per un importo totale dei lavori di 1.218.335,31 euro.

“La cosa importante – ha evidenziato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – è la tutela della risorsa acqua e il fatto che i cittadini gualdesi avranno un nuovo acquedotto sicuro, con i tubi non più in metallo. In più avremo 33 km di nuove strade, visto che una volta terminati i lavori dell’acquedotto verranno ripristinate le sedi stradali.“

“Ringrazio Umbra Acque per l’attenzione dedicata al nostro territorio e l’investimento fatto. Questi lavori, infatti, sono realizzati in parte con i fondi del Pnrr che Umbra Acque si è aggiudicati (25 milioni di euro) e in parte con loro risorse (27 milioni di euro) per un totale di 52 milioni di euro complessivi. Umbra Acque destinerà al territorio di Gualdo Tadino circa il 20% dei fondi Pnrr”.