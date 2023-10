Esercitazione di Protezione Civile sul Monte Cucco, coinvolti quattro Comuni della Fascia

Tre giorni di esercitazione sul Monte Cucco, in programma dal 13 al 15 ottobre, che coinvolgerà i Comuni di Sigillo, Costacciaro, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile Monte Cucco di Sigillo, ANC Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Umbria e Misericordia di Fossato di Vico.

È quanto organizzato dalle amministrazioni comunali, con il supporto di Anci Umbria ProCiv, in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, che si celebra dal 9 al 15 ottobre 2023, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Lo scopo principale dell’esercitazione intercomunale è quello di migliorare la sinergia tra tutti coloro che sono impegnati in questo ambito che fanno riferimento alle quattro amministrazioni comunali e alle associazioni di volontariato coinvolte. Contemporaneamente far conoscere i piani di protezione civile alla cittadinanza.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il trentennale della fondazione del Gruppo di Protezione Civile Monte Cucco di Sigillo.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa presso la sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia alla presenza di Silvio Ranieri, direttore di Anci Umbria ProCiv, di Stefania Tibaldi, dirigente del Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Umbria, dei sindaci dei tre dei quattro Comuni coinvolti – Andrea Capponi (Costacciaro), Fabio Vergari (Scheggia e Pascelupo) e Giampiero Fugnanesi (Sigillo) e del vicesindaco Lorenzo Polidori (Fossato di Vico).

“Questa esercitazione – ha commentato Silvio Ranieri aprendo l’incontro – ci permette di chiudere un percorso di preparazione importante per i Comuni e per questo ringrazio le quattro amministrazioni che hanno deciso di mettersi insieme in un tema delicatissimo esprimendo un forte spirito di collaborazione”.

“I sindaci sono i veri protagonisti di questo evento. Quella che si andrà a tenere – ha detto Stefania Tibaldi – è un tipo di esercitazione abbastanza completa che serve per testare le attuali procedure operative ed eventualmente per migliorarle. È importante riaggiornare il sistema”.

“È essenziale la presenza di Anci Umbria ProCiv, soprattutto per i piccoli Comuni, e anche del Servizio della Regione – ha sottolineato Giampiero Fugnanesi – perché senza il loro contributo non sarebbe stato possibile realizzare questo evento. Dopo la pandemia abbiamo iniziato a lavorare per sensibilizzare i cittadini su come comportarsi nelle varie situazioni di criticità. Questa tre giorni, infatti, è pensata anche per le associazioni e le scuole ed è legata alla celebrazione del trentennale del gruppo di volontariato di protezione civile Monte Cucco di Sigillo”.

“Queste prove di emergenze sono determinanti – ha spiegato Fabio Vergari – In nove anni da sindaco ho passato due alluvioni, un terremoto e una pandemia. Le prove sono importanti perché tutti quelli che fanno parte del Centro Operativo Comunale sappiano come comportarsi”.

“Anci Umbria ProCiv – ha rimarcato anche Andrea Capponi – è un punto di riferimento per noi importante. È una struttura di coordinamento fondamentale a supporto dei piccoli Comuni e la ringrazio per aver coordinato questa tre giorni”.

“Questa esercitazione è un’iniziativa molto importante. Mi auguro che sia solo l’inizio per condividere e mettere in sinergia tutto quello che abbiamo e che va oltre i confini comunali”, ha affermato infine Lorenzo Polidori.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono molteplici: verificare i Piani Comunali multirischio; migliorare la coesione tra le diverse squadre di volontari delle Odv del territorio; evidenziare carenze, inefficienza e/o disfunzione del sistema locale di protezione civile; formare gli amministratori e tecnici comunali nella corretta attivazione dei Centro Operativo Comunale per la gestione di un evento improvviso e sul ruolo di ciascuna funzione di competenza (comunicazione e verifiche delle informazioni); formare i volontari locali sul montaggio della tensostruttura adibita a mensa e cucina e sull’allestimento di un campo di accoglienza; montare una maglia rete di comunicazione tramite l’impiego di un ponte radio.

IL PROGRAMMA DI MONTE CUCCO 2023

Venerdì 13 ottobre

• EVACUAZIONE delle scuole primarie dei Comuni coinvolti;

• FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA AI VOLONTARI CON MONTAGGIO TENSOSTRUTTURA e CAMPO BASE

• FORMAZIONE per amministratori e tecnici comunali dei quattro Comuni coinvolti e dei Comuni afferenti all’Ambito 2 – Eugubino relativa alla pianificazione comunale multirischio con un focus sull’attivazione del C.O.C. (a cura di Anci Umbria Prociv) e al funzionamento della piattaforma regionale ZEROGIS (a cura del Servizio Protezione Civile ed Emergenze della Regione Umbria) .

Sabato 14 ottobre

• ESERCITAZIONE per posti di comando, con attivazione non contemporanea dei quattro Centri Operativi Comunali, sullo scenario sismico che contemplerà anche l’innesco di criticità connesse ai rischi idraulico e incendio d’interfaccia. Gli scenari vedranno il coinvolgimento sul territorio delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) partecipanti.

• INFORMAZIONE nelle piazze dei Comuni coinvolti. Saranno presenti quattro punti informativi dove la cittadinanza potrà incontrare gli operatori della protezione civile, volontari e funzionari, che per l’occasione illustreranno il piano di protezione civile e allestiranno percorsi educativi rivolti ai più piccoli.

Domenica 15 ottobre

• CONCLUSIONE della tre giorni con celebrazione del trentennale del gruppo di Protezione Civile Monte Cucco