Gubbio, strappa una collana a un anziano: arrestata una trentenne

I Carabinieri del Comando Compagnia di Gubbio hanno deferito all’autorità giudiziaria una donna di trent’anni per aver rapinato un anziano signore che aveva appena terminato i suoi acquisti presso il mercato settimanale di Piazza Quaranta Martiri a Gubbio.

Mentre passeggiava per raggiungere il proprio veicolo, l’uomo è stato raggiunto da una donna che gli si è avvicinata con una scusa. A questo punto, approfittando di un momento di distrazione, la donna, con violenza, ha afferrato la collana in oro che l’uomo indossava al collo cercando in tutti i modi di portargliela via. Immediata la reazione dell’anziano che ha cercato di far desistere la donna che però è riuscita a fuggire portando con sé il crocifisso della collana d’oro della vittima provocandogli anche una ferita alla mano.

Nonostante la concitazione del momento, l’uomo è riuscito a cogliere alcuni particolari fisici e l’abbigliamento dell’autrice del reato. Così, dopo essere stato soccorso da un commerciante, ha contattato subito il 112 per richiedere l’intervento dei carabinieri.

La Compagnia Carabinieri di Gubbio ha acquisito la descrizione della rapinatrice diramando immediatamente le ricerche, riuscendo così a bloccare la donna nei pressi di via Beniamino Ubaldi.

In caserma la donna, già nota alle forze dell’ordine per reati simili, è stata perquisita e quindi riconosciuta dall’uomo, venendo poi deferita in stato di libertà per rapina e lesioni personali. L’indagata era già conosciuta perché durante l’attività preventiva che i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno messo in atto nel corso degli anni al fine di contrastare i reati predatori, e in particolare quelli dove le vittime sono persone anziane o maggiormente vulnerabili, era stata controllata e segnalata più volte all’autorità giudiziaria per la violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio comunale di Gubbio emesso dal Questore di Perugia