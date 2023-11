Ogni giorno milioni di immagini riguardanti l’alimentazione vengono condivise sui social. Per alcune persone può essere un gioco, un modo per vivere la convivialità, per altri, come i foodblogger, un lavoro. Ma per molte persone con disturbi alimentari tutto ciò può diventare un’ossessione. I disturbi del comportamento alimentare in special modo nei giovanissimi infatti sono in continuo aumento in Italia. Attualmente circa tre milioni di persone nel nostro Paese combattono contro anoressia e bulimia.

Di questo si parlerà a Gualdo Tadino venerdì 10 novembre in un incontro promosso dal locale Rotary Club con Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta dell’Usl Umbria 1. L’evento, che si terrà presso il ristorante “Da Clelia” con inizio alle ore 20, rientra nell’ambito delle conferenze con conviviale promosse dal club gualdese.

Titolo dell’incontro è “Social fame. Adolescenza, social media e disturbi alimentari” che è anche il titolo di un libro scritto dalla dottoressa Dalla Ragione con Raffaela Vanzetta che indaga la fragilità tipica dell’adolescenza, facile preda di questo continuo bisogno di essere ammirati, costi quel che costi, con l’obiettivo di comprendere che bisogna educare i giovani a diventare ciò che sono realmente, non facendoli sentire mendicanti di parole ma signori del linguaggio.

Questo è il secondo appuntamento di un percorso di conferenze con conviviali che porterà il Rotary Club di Gualdo Tadino a trattare vari argomenti al fine di creare spunti di riflessione per la comunità.