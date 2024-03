Gualdo Tadino, rubinetti asciutti il 28 marzo in zona Biancospino

Umbra Acque comunica che dalle 8 alle 14 del 28 marzo verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del territorio comunale di Gualdo Tadino:

– Via Salvo D’Acquisto

– Via Villerupt

– Via Biancospino

– Via Esch Sur Alzette.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.