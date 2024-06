Il comandante Mattei lascia la Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino, il saluto in sala consiliare

Cerimonia di ringraziamento e saluto in sala consiliare per il Luogotenente Simone Mattei, che dopo tredici anni ha lasciato il comando della locale Stazione Carabinieri per assumere quello della Stazione di Gubbio.

L’evento di commiato, che ha visto la partecipazione del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dei carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino e di altre figure di rilievo della comunità gualdese, è stata l’occasione per esprimere riconoscenza e gratitudine nei confronti del Comandante uscente.

La sua dedizione, professionalità e impegno sono stati al centro dei ringraziamenti del sindaco Presciutti al Comandante Mattei, e nella quale è emerso il ruolo cruciale che egli ha svolto nel garantire la sicurezza dei cittadini di Gualdo Tadino.

Il sindaco, durante la cerimonia, ha consegnato, a nome del Comune di Gualdo Tadino, una targa di ringraziamento.

“E’ una giornata speciale quella odierna – ha detto Presciutti – perché il Luogotenente Simone Mattei lascia la città di Gualdo Tadino dopo tredici anni di onorato servizio in questa comunità. In questo periodo, oltre alla grande stima professionale, si è creato anche un importante rapporto umano tra noi, e sono certo che il contatto proseguirà anche in futuro, visto che il Comandante Mattei svolgerà il suo nuovo ruolo nella vicina Gubbio.”

“Lo ringrazio vivamente per quanto ha fatto in questi anni per Gualdo Tadino – ha proseguito il sindaco – L’Arma dei Carabinieri è stata con lui un punto costante di riferimento per la nostra comunità. Il modo di operare che abbiamo avuto tra amministrazione comunale e Comando dei Carabinieri in questi anni ci ha consentito di affrontare insieme anche situazioni critiche e complesse, garantendo una presenza costante nel territorio. Per Simone Mattei ora si apre una nuova opportunità di dimostrare il proprio valore a Gubbio, mentre i carabinieri che operano nella stazione di Gualdo Tadino proseguiranno il loro prezioso lavoro in attesa dell’arrivo del nuovo Comandante”.

Il Luogotenente Simone Mattei, particolarmente emozionato, ha voluto ringraziare la comunità gualdese.

“Oggi è una giornata molto emozionante – ha sottolineato – ringrazio tutti i ragazzi della stazione dei Carabinieri di Gualdo Tadino, sia quelli attuali sia quelli che ci hanno operato nei tredici anni del mio servizio. Essere Comandante dei Carabinieri di Gualdo Tadino è stato per me un premio, perché questa città oltre a essere molto bella è ricca di storia e tradizione.”

“Oltre ai miei colleghi ci tengo a ringraziare tutti coloro con i quali ho collaborato in questi anni di servizio nella comunità gualdese. Parlo dei cittadini, di tutte le realtà associative e dell’amministrazione comunale, con la quale ho sempre avuto un ottimo rapporto, anche nelle situazioni più difficili che si sono presentate nel corso degli anni e che abbiamo affrontato, anche insieme, per il bene della comunità. Ringrazio, quindi, la città di Gualdo Tadino tutta, dove ho lasciato il cuore e dove sono certo tornerò spesso, e mi accingo ora ad andare nella vicina Gubbio per iniziare una nuova avventura della mia vita”.