Con nove concerti tra Nocera e Gualdo il Festival di San Biagio si prepara alla XVI edizione

Saranno nove i concerti, distribuiti in suggestive location tra Nocera Umbra (Monastero di San Biagio e Pinacoteca di San Francesco) e Gualdo Tadino (Teatro Talia e Chiesa monumentale di San Francesco), a comporre il palinsesto della XVI edizione del Festival di San Biagio, in programma dal 19 al 31 agosto.

Tra le numerose presenze di questo appuntamento figurano il gruppo orchestrale L’Appassionata, il Trio Dmitrj, il flautista Claudio Montafia, il maestro Johan Schmidt, figura internazionale di grande prestigio e docente di pianoforte presso il Conservatoire Royal de Bruxelles, e il maestro Daniel Rivera, interprete di fama mondiale più volte partner musicale (in duo) della celeberrima pianista Martha Argerich.

I concerti, come in tutte le precedenti edizioni, sono ad ingresso gratuito al fine di promuovere la diffusione della cultura musicale classica e richiamare in maniera trasversale sia il pubblico esperto che quello meno avvezzo a questo genere.

L’associazione culturale Festival di San Biagio è nata infatti con l’obiettivo di creare eventi per diffondere la cultura della musica classica, valorizzando la sinergia tra la capacità evocativa della musica e la suggestione dei luoghi nei quali si svolgono i concerti, primo fra tutti l’incantevole Monastero di San Biagio rivelatosi, sin da subito, particolarmente adatto ad accogliere uditori e musicisti diventando, quindi, polo d’attrazione per il pubblico e motivo d’ispirazione per le performance artistiche.

Il Monastero, risalente al XIV secolo e ristrutturato con stile essenziale e raffinato, presenta caratteristiche acustiche degne di una sala di registrazione e particolarmente adatte alla esecuzione di musica da camera strumentale e vocale.

Le manifestazioni delle scorse quindici edizioni si sono svolte in vari comuni quali Nocera Umbra, Gualdo Tadino ed Assisi; l’intenzione per il futuro è quella di coinvolgere anche altri comuni del territorio umbro tra i quali Foligno e Gubbio. L’attività della direzione artistica dal 2010 è stata, tra l’altro, orientata alla didattica, con la proposta e la realizzazione di corsi di propedeutica e di avvio allo studio della musica classica rivolto ai vari segmenti scolastici di Nocera Umbra.

Inoltre dal 2019 sono state attivate varie tipologie di masterclass che propongono repertori che spaziano dalla musica medioevale e rinascimentale a quella del primo Novecento.

A tal proposito l’Associazione si propone di lanciare una campagna di raccolta fondi per istituire delle borse di studio che permettano ai giovani musicisti emergenti di seguire le masterclass tenute da eccellenti concertisti, come i pianisti Daniel Rivera e Johan Schmidt, Lorenzo Bovitutti, le arpiste Maria Elena Bovio ed Augusta Giraldi, solo per citare alcune delle rinomate docenze presenti in questa edizione.

Tra gli interpreti ospiti delle varie edizioni ricordiamo Leonora Armellini e Irene Veneziano, finalista e semifinalista al Concorso Chopin di Varsavia, i virtuosi del violino Edoardo Zosi e Giulia Lucrezia Onofri, il primo corno dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Guglielmo Pellarin, il violoncellista Christian Bertoncello, il flautista Tommaso Benciolini, l’ensemble di musica Barocca Sant Sauci, solo per citarne alcuni.

Il Festival, nato nel 2007, si è avvalso negli anni di prestigiose collaborazioni con eventi e istituzioni quali Assisi Festival, Conservatorio di Padova, Conservatorio di Perugia e Gaspari Foundation.

Nella pagina Facebook del Festival di San Biagio si può visionare la storia della manifestazione mentre nel sito festivalsanbiagio.it è imminente la pubblicazione del palinsesto.