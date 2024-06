Fossato di Vico, insediati il neo sindaco Polidori e il nuovo consiglio comunale

Sabato scorso nella sede comunale si è tenuta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Fossato di Vico, condotta dal sindaco Lorenzo Polidori.

In considerazione della presenza di un’unica lista alle ultime elezioni amministrative, sono stati eletti tutti i candidati e il neo sindaco ha distribuito le deleghe ai componenti di giunta e compiti a tutti i consiglieri.

La nuova Giunta e il nuovo Consiglio Comunale di Fossato di Vico risultano così composti:

Lorenzo Polidori – Sindaco – Deleghe a: Bilancio, Tributi, Personale;

Fabrizio Paciotti – Vicesindaco e assessore – Deleghe a: Lavori Pubblici, Ambiente, Energia, Patrimonio, SUAP – SUAPE;

Annalisa Gnagni – Assessore – Deleghe a: Servizi Sociali, Sanità;

Luca Crippa – Capogruppo – con compiti di collaborazione in materia di: Aree industriali, Urbanistica, Sport e Impianti Sportivi;

Beatrice Castellani – Consigliere – con compiti di collaborazione in materia di: Scuola;

Valerio Vantaggi – Consigliere – con compiti di collaborazione in materia di: Manifestazioni, Montagne e Usi Civici;

Roberto Bartoletti – Consigliere – con compiti di collaborazione in materia di: Sicurezza, Rifiuti, Digitalizzazione;

Irene Monacelli – Consigliere – con compiti di collaborazione in materia di: Protezione civile, Politiche giovanili, Associazionismo;

Nicoletta Pompei – Consigliere – con compiti di collaborazione in materia di: Statuto, Regolamenti;

Primo Fabbri – Consigliere – con compiti di collaborazione in materia di: Manutenzioni, Controllo del territorio;

Federico Giovagnoli – Consigliere – con compiti di collaborazione in materia di: Cultura, Turismo, Promozione del Territorio.