Trofeo dei Quartieri, venerdì 5 luglio la terza tappa organizzata da Porta San Facondino

Tiro con l’arco e tiro con la fionda sono due delle gare con le quali si assegna il Palio di San Michele Arcangelo dei Giochi de le Porte. Due specialità che si stanno guadagnando, giorno dopo giorno, un loro spazio accanto a quelle che comunque sono le gare che più attirano nei Giochi de le Porte, ovvero quelle con il somaro, a carretto e a pelo.

Ecco quindi, per avere altre occasioni in cui dimostrare la propria abilità, valutare i giovani e giovanissimi che si avvicinano a queste due specialità, che nasce il Trofeo dei Quartieri. Si tratta di un torneo in quattro gare, una per ogni Porta in cui è diviso il territorio gualdese.

Due le tappe già disputate, una a San Benedetto a Pieve di Compresseto e l’altra a San Donato, dedicata ad Alessandro Chiacchierini, e venerdì 5 luglio tocca a Porta San Facondino. L’appuntamento è alle 18 per le selezioni e alle 21 per la fase finale nella piazza di Palazzo Mancinelli, dove ormai da diversi anni si svolge l’appuntamento gialloverde del Trofeo in collaborazione con il locale circolo Acli.

La quarta e ultima prova del trofeo dei quartieri è in programma il 12 luglio organizzata da Porta San Martino dedicata a Sandro Teodori. Tutte le prove si svolgeranno con la metodologia del trofeo Cardinali, ovvero con la sola sfida singola tra i giocolieri.