Tutto pronto a Gualdo Tadino per il Giro Ciclistico dell’Umbria 2024

Sta per prendere il via a Gualdo Tadino il Giro Ciclistico dell’Umbria 2024, che si svolgerà da giovedì 25 a domenica 28 luglio, organizzato da MC2 Bike in collaborazione con comitati umbri Fci e Csen, e con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Gualdo Tadino.

Cento ciclisti, di cui una decina locali, parteciperanno all’evento provenienti da diverse regioni italiane. I primi assoluti della competizione si contenderanno tre piatti in ceramica della tradizione gualdese.

La kermesse è rivolta alle categorie ciclistiche amatoriali maschili e femminili. Quattro saranno le tappe con partenza e arrivo a Gualdo Tadino.

Si partirà giovedì 25 luglio alle 18 con il cronoprologo a squadre presso la pista ciclabile “Adolfo Leoni” che assegnerà le maglie di leader di ogni categoria.

Venerdì 26, dalle 17 alle 20, sarà la volta della gara a circuito, da ripetere tredici volte, che si svolgerà presso la Zona Industriale Nord di Gualdo Tadino.

Sabato 27 i corridori si daranno battaglia nella gara in linea denominata “Ghigiano antiorario” che toccherà i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Gubbio e Valfabbrica della lunghezza di 78 km e con 970 metri di dislivello. Partenza alle ore 9 dalla pista ciclabile per effettuare un tratto di trasferimento nel centro storico di Gualdo Tadino e successivamente con il via al km 0 in località San Pellegrino, per poi effettuare due giri Gualdo Tadino-Osteria del Gatto-Gualdo Tadino e successivamente spostarsi sulle strade di Gubbio-Valfabbrica e far rientro a Gualdo Tadino con l’arrivo a Cerqueto previsto per le 11.30 circa.

Domenica 28 la kermesse terminerà con la Cronoscalata dell’Ascensione, che porterà i corridori dalla Rocca Flea a Valsorda con una salita di 6,3 km, al termine della quale verranno decretati i vincitori del Giro dell’Umbria 2024.

Alla conclusione di ogni tappa verranno premiati i primi atleti di ogni categoria con l’assegnazione delle maglie di leader.

Per informazioni si può contattare il 329/4516672 o visitare il sito www.girodellumbria.it