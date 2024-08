Arcieri e fiondatori in piazza, sabato 17 agosto torna il Trofeo Andrea Cardinali

Si inizia a respirare aria di Giochi a Gualdo Tadino con uno degli appuntamenti più sentiti legati al mondo delle quattro Porte: il Trofeo Andrea Cardinali.

Giunta alla XXV edizione, la manifestazione sarà aperta dal corteo in costume storico con in testa i Priori e le Priore, le dame, i tamburini e i giocolieri (arcieri e fiondatori), questi ultimi i veri protagonisti del Trofeo.

Il Trofeo Andrea Cardinali è uno degli appuntamenti di rilievo tra gli eventi collaterali promossi dall’Ente Giochi de le Porte, una serata che apre l’intenso calendario che culminerà il 27 settembre con la disputa del Palio di San Michele Arcangelo. In un connubio di tradizione e passione e in un clima di competizione molto sentito dai protagonisti, il “Cardinali” vedrà sfidarsi in piazza arcieri e fiondatori di San Martino, San Benedetto, San Donato e San Facondino.

La manifestazione è intitolata ad Andrea Cardinali, giovane portaiolo responsabile dei fiondatori di San Donato e tra i promotori di questa gara che dal 1999 è a lui intitolata dopo la sua prematura scomparsa.

L’appuntamento è per sabato 17 agosto alle 17 quando i tiri eliminatori con arco e fionda daranno il via alla competizione. A partire dalle 19 le taverne delle quattro Porte saranno aperte a tutti per la cena.

Alle 21,30 farà ingresso in piazza Martiri (che per una sera tornerà “l’arengo maggiore”) il corteo in costume con i giocolieri qualificati per le fasi finali, accompagnati dai propri Priori e da alcune dame.

Subito dopo verrà dato il via alle gare ad eliminazione diretta, al termine delle quali verrà assegnato il Trofeo Andrea Cardinali 2024. La sfida di sabato sera sarà un‘occasione anche per misurare l’abilità di coloro che, tra poco più di un mese, saranno chiamati sul “palchetto” nelle prove di tiro del Palio di San Michele Arcangelo 2024.