Trasporto pubblico in tutta l’Umbria a 60 euro l’anno, agevolazione per 36mila studenti

Quest’anno il Pass Umbria-Unipg, l’abbonamento che consente di viaggiare illimitatamente sui servizi di Trasporto Pubblico Locale della Regione Umbria agli studenti universitari e non solo al prezzo agevolato di 60 euro l’anno, raggiunge una platea potenziale di 36.000 utenti.

L’accordo, avviato due anni fa, ha inizialmente coinvolto gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia, estendendosi poi anche agli studenti dell’Università per Stranieri. Un’iniziativa unica in Italia, che l’anno scorso si è ulteriormente ampliata, includendo i due Conservatori musicali di Perugia e Terni, l’Accademia di Belle Arti, la Scuola per Mediatori Linguistici, l’Istituto Tecnico Superiore (ITS) e l’Istituto Italiano del Design (IID).

Con grande soddisfazione di tutti i firmatari, quest’anno sono state automatizzate le procedure di acquisto dell’abbonamento direttamente attraverso i portali di iscrizione dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri di Perugia, semplificando notevolmente il processo per circa il 90% degli studenti coinvolti. Per gli altri istituti, invece, sono state confermate le procedure dello scorso anno accademico.

Già al 26 agosto, oltre 1.200 studenti di prima iscrizione hanno aderito all’iniziativa, con la prospettiva di ulteriori adesioni da parte delle matricole e degli studenti degli anni successivi.

Dal 1° agosto scorso sono aperte le procedure informatiche di UniPG e UniStraPG per le iscrizioni, che includono anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento TPL integrato nei bollettini di pagamento delle rate universitarie. Il costo simbolico di 60 euro, pari a 5 euro al mese ripartito sui dodici mesi, si traduce in un risparmio significativo rispetto a un abbonamento non agevolato che costerebbe tra i 600 e 800 euro l’anno. Per gli altri istituti, le diverse soluzioni utilizzate per le iscrizioni hanno reso necessaria la conferma delle modalità tradizionali anche per questo anno accademico.

“Possiamo dire con soddisfazione – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche – di aver raggiunto, nel corso del terzo anno accademico coperto dall’iniziativa, anche questo ulteriore obiettivo. La semplificazione delle procedure di iscrizione e la forte interazione digitale con i gestori del TPL rappresentano un traguardo importante, reso possibile grazie alla collaborazione con le tre società consortili partecipate da Busitalia e Minimetro.”

