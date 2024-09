Confindustria Umbria Sezione Eugubino-Gualdese: Tommaso Costantini eletto presidente

Sarà Tommaso Costantini, titolare di Icom, azienda di Fossato di Vico leader nel settore del cartone ondulato, a guidare la Sezione Territoriale Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026. Lo ha deciso l’assemblea dei soci della Sezione che si è riunita al Park Hotel Ai Cappuccini, a Gubbio, per il rinnovo delle cariche associative.

Insieme al presidente sono stati eletti il vicepresidente Maurizio Tosti (Tracem) e il Consiglio Direttivo.

Tommaso Costantini, già vicepresidente della Sezione, ha espresso un vivo ringraziamento al presidente uscente Luca Colaiacovo, giunto al termine del proprio mandato, e sottolineato la volontà di portare avanti il percorso già intrapreso nella direzione dello sviluppo e della crescita del territorio.

“Ringrazio Luca Colaiacovo – ha affermato Tommaso Costantini – per l’ottimo lavoro svolto in questi quattro anni e da cui mi piacerebbe ripartire. Il prossimo mandato continuerà ad avere come obiettivo prioritario la crescita del sistema produttivo locale. Il nostro territorio si caratterizza per la presenza di aziende di grandi dimensioni e anche di numerose medie e piccole imprese, che esprimono competenze elevate e grande capacità di innovazione. Porteremo avanti il percorso già intrapreso di conoscenza delle realtà imprenditoriali del territorio, per favorire la condivisione e lo scambio di esperienze. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con le altre Sezioni territoriali e di categoria, in continuità con quanto fatto e in modo coerente con la strada tracciata dalla presidenza di Confindustria Umbria”.

Il potenziamento delle infrastrutture, l’implementazione delle tecnologie digitali e la collaborazione sinergica tra scuole e imprese resteranno temi centrali anche nel prossimo mandato: “Le nostre aziende – ha aggiunto Tommaso Costantini – contribuiscono, grazie al loro dinamismo, a dare nuovi impulsi all’economia e alla società. Occorre creare le condizioni per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, soprattutto per le giovani generazioni, creando opportunità di valore”.

Nel tracciare il bilancio dell’attività svolta dalla Sezione, il presidente uscente Luca Colaiacovo ha evidenziato “l’importanza del lavoro di squadra che ha permesso di realizzare obiettivi comuni, come quelli legati al superamento di alcune importanti criticità infrastrutturali, sia materiali che immateriali, anche grazie al proficuo e costante confronto con le istituzioni, puntando sul coinvolgimento partecipativo e in un’ottica di inclusione e apertura verso tutti gli interlocutori. In questi anni la Sezione – ha sottolineato Colaiacovo – si è inoltre fortemente impegnata per promuovere occasioni di confronto sul tema del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e sulle prospettive per giovani e realtà produttive del territorio, rendendo ancora più capillare sul territorio la conoscenza di ITS Umbria e delle opportunità offerte dall’Academy ai giovani diplomati. Insieme alle altre articolazioni del sistema associativo sono stati inoltre organizzati incontri per approfondire tematiche relative a sostenibilità, sicurezza nei luoghi di lavoro e particolare attenzione è stata dedicata anche al tema dell’efficienza energetica”.

Alla parte pubblica dell’assemblea è intervenuto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, che ha tra l’altro illustrato i recenti strumenti messi a disposizione dalla Regione Umbria a sostegno delle imprese. Hanno partecipato anche i sindaci di Gubbio, Vittorio Fiorucci, Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e Fossato di Vico, Lorenzo Polidori.

L’sssemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Eugubino-Gualdese:

Presidente: Tommaso Costantini, Icom

Vicepresidente: Maurizio Tosti, Tracem

Consiglio Direttivo:

Leonardo Antonini, Rocchetta

Riccardo Bei, Tecnoservice Costruzioni Generali

Paola Colaiacovo, Colabeton

Fabrizio Darena, Ti Style It

Egisto Edera, New F.O.N.T.

Gianflavio Filippetti, Cereria Artigiana Umbra

Francesco Fioroni, CEB Impianti

Giuseppe Giusto, Althea Italia

Maurizio Lucidi, Sirih

Fabio Mearini, Colmef /Creastone Italia

Matteo Minelli, Ecosuntek /Ecosuntek Energy /Eco Trade /Flea Società Agricola

Carlo Moriconi, Edilcemento

Gabriele Notari, S.I.A.MI. Società Italiana Acque Minerali

Federico Pagliari, Cimarredi

Silvio Pascolini, Icom

Stefano Pierotti, Pierotti Laundry Network Group

Stefano Pisoni, TR Italy

Bernardetta Radicchi, R.B. Recuperi 2000

Cristiana Saldi, Romeoauto

Annalisa Satiri, Satiri Auto

Fabio Viventi, Vi20

Past President: Luca Colaiacovo, Edilcemento