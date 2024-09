Usl Umbria 1: “Attenzione ai messaggi truffa”

Messaggi che arrivano sui telefoni nei quali si chiede di chiamare con urgenza il numero a tariffazione elevata 8938931015 sostenendo la necessità di contattare gli uffici Socio Sanitari per ascoltare una comunicazione importante, ma è una potenziale truffa.

A seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini, la direzione dell’Usl Umbria 1 comunica infatti che non si tratta in alcun modo di SMS inviati dall’Usl Umbria 1 e che il suddetto numero non appartiene all’Azienda Sanitaria.

L’Usl precisa inoltre di non invitare mai l’utenza a chiamare numeri a tariffazione maggiorata per i propri servizi e suggerisce pertanto di non tentare in alcun modo di comporre il numero presente nell’SMS, invitando a segnalare questi casi alle forze dell’ordine.