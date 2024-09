Freccette, Salvatore Cossentino vicecampione italiano

Salvatore Cossentino ha conquistato, grazie ad una prestazione maiuscola, il titolo di vicecampione italiano di freccette categoria D nella finale del Campionato Italiano che si è svolta lo scorso week-end (13-14-15 settembre) al Palaexpomar di Caorle, in Veneto, organizzata dalla Fidart che gestisce per conto della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) lo sport delle freccette.

Un risultato straordinario per il ragazzo gualdese facente parte del Circolo Gualdo, ottenuto tra 120 partecipanti che si sono dati battaglia in terra veneta e che ha portato Cossentino a sfidare tutti i concorrenti fino all’ultimo atto, valido per conquistare il titolo italiano.

Un secondo posto che certifica una crescita costante dell’atleta gualdese e un 2024 magico, dove Cossentino ha conquistato il titolo di campione provinciale Cat D e il titolo di vicecampione italiano a squadre Cat D, in attesa di giocarsi le sue chance alle prossime finali provinciali e in attesa di una possibile convocazione in nazionale per l’Eurocup 2025.

“Quello ottenuto a Caorle è un risultato fantastico di cui vado molto fiero – ha commentato Salvatore Cossentino – perché ottenuto a distanza di solo un anno dal mio esordio in questa disciplina sportiva. Ringrazio tutto il circolo Gualdo, Massimiliano Rampini mio compagno di squadra nel doppio e la mia ragazza Silvia che mi sostiene, mi motiva e mi segue nonostante i mille tour de Force. Spero di continuare su questa strada anche nelle prossime gare”.













Il Campionato Italiano di Freccette svoltosi a Caorle ha visto la partecipazione nelle varie categorie di circa 1.500 persone.

Oltre Cossentino si sono distinti anche altri gualdesi con ottime performance. La squadra composta da Alessandro Teodori e Francesco Anderlini (Nome del team: “Si va e si vola e non si paga gniente“…) si è classificata al quarto posto nel doppio Cat B (partecipanti 150 squadre circa), mente Team Gualdo composta da Massimiliano Rampini e di nuovo Salvatore Cossentino è arrivata quarta nel campionato italiano di doppio Cat. D